Кому и почему с 1 июня повысят выплаты — важные детали для всех пенсионеров

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Декан юридического факультета Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Вадим Виноградов "Прайм" прояснил, кто именно станет получателем увеличенных пенсионных выплат с начала июня.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По его словам, повышение пенсий коснется пожилых россиян, достигших возраста 80 лет, а также людей с инвалидностью первой группы. Для этих категорий предусмотрена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии.

Эксперт уточнил, что ежемесячное увеличение составит около 8 729 рублей, к которым добавляется надбавка в размере порядка 1 314 рублей за уход за пенсионерами. В итоге, если оформить уход официально, общая сумма прибавки превысит 10 000 рублей ежемесячно, пишет "Прайм".

Отметим, что в России также планируется повышение военных пенсий с 1 октября 2025 года, что дополнительно улучшит материальное положение военнослужащих и ветеранов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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