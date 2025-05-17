Рубль на грани краха? Эксперт раскрыл пугающие риски после переговоров в Стамбуле

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами компании "АВИ Кэпитал" Михаил Родичкин рассказал, что темпы укрепления российского рубля начали снижаться.

Фото: freepik.com by ededchechine Рубли, монеты

Он также отметил, что сохраняющаяся геополитическая нестабильность способна изменить текущий тренд в сторону ослабления национальной валюты.

По мнению эксперта, неопределённость, возникшая после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, скорее всего, продолжит влиять на рынок, создавая высокую волатильность и оказывая давление на рубль.

При этом он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий вокруг переговорного процесса остаётся ключевым фактором для валютного курса, пишет "Прайм".

Родичкин также выделил несколько факторов, которые могут препятствовать дальнейшему укреплению рубля. Среди них он назвал сезонное снижение счета текущих операций в весенне-летний период и существенное погашение валютных облигаций, что негативно сказывается на позиции национальной валюты.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.



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