Из Вологды в миллиардеры: как два брата покорили британскую элиту

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Список богатейших жителей Великобритании, опубликованный The Sunday Times, в этом году пополнился громкими именами, связанными с Россией. Впервые в десятке самых состоятельных оказались Игорь и Дмитрий Бухманы — братья, родившиеся в Вологде.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Богач

Как сообщает издание, основатели компании Playrix, специализирующейся на разработке мобильных игр, сумели удвоить своё состояние всего за один год — с 8,4 до 16,7 миллиарда долларов. В 2025 году они получили британское гражданство, что и позволило включить их в престижный рейтинг.

Playrix — один из крупнейших в мире производителей мобильных игр. Именно этот бизнес стал источником стремительного финансового роста братьев.

Их проекты, по оценке аналитиков, стабильно входят в топы по доходности в App Store и Google Play.

Уточнения

Playrix — международный разработчик со штаб-квартирой в Ирландии мобильных free-to-play игр. Компанию основали в 2004 году братья Игорь и Дмитрий Бухманы в Вологде.



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