Дамаск отворачивается от Москвы: Сирия больше не хочет печатать деньги в России

Сирийские власти намерены прекратить сотрудничество с Россией в вопросе печати своей национальной валюты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в арабской республике.
Как стало известно, руководство Сирии планирует не только найти нового подрядчика для производства банкнот, но и радикально изменить их внешний вид. По информации агентства, в числе ключевых изменений — отказ от изображения действующего президента страны Башара Асада на купюрах.
После обновления дизайна власти Дамаска рассматривают возможность переноса печати банкнот в Германию или Объединённые Арабские Эмираты. Согласно данным Reuters, одна из государственных немецких типографий и частная компания уже выразили готовность взяться за этот проект.
С 2012 года Сирия заказывала печать своей валюты в России. Работу выполняла структура, подконтрольная австрийскому центробанку, но проект был остановлен после введения санкций со стороны ЕС.
Си́рия — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.
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