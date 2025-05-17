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Дамаск отворачивается от Москвы: Сирия больше не хочет печатать деньги в России

1:07
Экономика

Сирийские власти намерены прекратить сотрудничество с Россией в вопросе печати своей национальной валюты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники в арабской республике.

Флаг Сирии
Фото: commons.wikimedia.org by Aerra Carnicom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сирии

Как стало известно, руководство Сирии планирует не только найти нового подрядчика для производства банкнот, но и радикально изменить их внешний вид. По информации агентства, в числе ключевых изменений — отказ от изображения действующего президента страны Башара Асада на купюрах.

После обновления дизайна власти Дамаска рассматривают возможность переноса печати банкнот в Германию или Объединённые Арабские Эмираты. Согласно данным Reuters, одна из государственных немецких типографий и частная компания уже выразили готовность взяться за этот проект.

С 2012 года Сирия заказывала печать своей валюты в России. Работу выполняла структура, подконтрольная австрийскому центробанку, но проект был остановлен после введения санкций со стороны ЕС. 

Уточнения

Си́рия — государство на Ближнем Востоке. Граничит с Ливаном и Израилем на юго-западе, с Иорданией на юге, с Ираком на востоке и с Турцией на севере. Омывается Средиземным морем на западе.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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