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Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем

1:00
Экономика

По данным европейской статистической службы, которые цитирует РИА Новости, Франция в марте стала ведущим покупателем российского газа среди стран Евросоюза.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

В начале весны страна нарастила объем закупок топлива у России на 25% по сравнению с февралем.

Как сообщается, объем закупок составил почти 465 миллионов евро — это максимальный показатель среди стран ЕС за указанный период. Таким образом, Франция обогнала Венгрию, которая ранее удерживала лидирующие позиции. Венгерский импорт газа из России составил 248 миллионов евро. Третье место заняла Испания, направив на закупку около 141 миллиона евро.

Существенное увеличение объемов продемонстрировали и Нидерланды. В марте они нарастили закупки на 16%, доведя сумму до 131 миллиона евро.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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