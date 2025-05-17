Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордные просрочки: вот почему россияне погрязли в кредитках
Меню столовой №3 в 1982 году: что ели, сколько платили и почему это вспоминают до сих пор
Без панировки и муки: котлеты, которые держатся только на вкусе
Возраст в моде: как выглядеть на миллион, когда тебе давно не двадцать
Бесплатное удобрение с дна озера: вот как его правильно использовать
Проснулся до рассвета — навредил своему мозгу: вся правда о продуктивности
Почему ВАЗ-2101 был ближе к Ferrari, чем к Fiat
Москва меняет правила игры: массовые новостройки уходят в прошлое — почему так происходит
Дональд Трамп в день переговоров России и Украины заговорил о Тейлор Свифт: перестала быть горячей

Падение или рост? Эксперт раскрыл будущее рубля после стамбульских переговоров

1:06
Экономика

На прошедшей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд на его ослабление.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Об этом сообщил Михаил Родичкин, руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами компании "АВИ Кэпитал".

Он отметил, что после стамбульских переговоров рынок остается в состоянии неопределенности, что способствует высокой волатильности и вероятному ослаблению рубля. В качестве факторов, ограничивающих его рост, Родичкин назвал сезонное снижение счета текущих операций и погашение валютных облигаций. Однако главный аспект, влияющий на курс, — это геополитическая ситуация и ход переговоров.

По его мнению, позитивный исход переговоров может временно укрепить рубль на 5-10%, но это будет недолго из-за низкой ликвидности. В случае снятия санкций вероятно восстановление импорта и вывод капитала, что вновь окажет давление на курс, пишет "Прайм".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Авто
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор Аудио 
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека Аудио 
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Авто
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Последние материалы
Возраст в моде: как выглядеть на миллион, когда тебе давно не двадцать
Бесплатное удобрение с дна озера: вот как его правильно использовать
Проснулся до рассвета — навредил своему мозгу: вся правда о продуктивности
Почему ВАЗ-2101 был ближе к Ferrari, чем к Fiat
Москва меняет правила игры: массовые новостройки уходят в прошлое — почему так происходит
Дональд Трамп в день переговоров России и Украины заговорил о Тейлор Свифт: перестала быть горячей
Смола тополя: невидимый вред, который проявляется позже
Том Круз вспоминает, как сестра столкнула его с Дастином Хоффманом — это изменило всё!
Упаковка по любви: как не платить за багаж и выглядеть шикарно
Напряжённые бёдра и боль в пояснице? Справиться с этим можно всего за 5 шагов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.