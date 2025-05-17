Падение или рост? Эксперт раскрыл будущее рубля после стамбульских переговоров

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

На прошедшей неделе темпы укрепления рубля замедлились, а сохраняющаяся геополитическая нестабильность может развернуть тренд на его ослабление.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Об этом сообщил Михаил Родичкин, руководитель управления операций с производными финансовыми инструментами компании "АВИ Кэпитал".

Он отметил, что после стамбульских переговоров рынок остается в состоянии неопределенности, что способствует высокой волатильности и вероятному ослаблению рубля. В качестве факторов, ограничивающих его рост, Родичкин назвал сезонное снижение счета текущих операций и погашение валютных облигаций. Однако главный аспект, влияющий на курс, — это геополитическая ситуация и ход переговоров.

По его мнению, позитивный исход переговоров может временно укрепить рубль на 5-10%, но это будет недолго из-за низкой ликвидности. В случае снятия санкций вероятно восстановление импорта и вывод капитала, что вновь окажет давление на курс, пишет "Прайм".

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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