ЦБ раскрыл подробности разблокировки акций за рубежом — что это значит для инвесторов

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России продолжает планомерно и осторожно работать над возвращением российским инвесторам возможности распоряжаться их зарубежными активами.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License Банк России в Твери

Об этом заявил зампред ЦБ Филипп Габуния, выступая на конференции НАУФОР, посвященной перспективам развития российского рынка ценных бумаг.

В минувшем году состоялось два раунда обмена активами, в ходе которых иностранные инвесторы получили возможность выкупить заблокированные российские активы, используя средства, находящиеся на специальных счетах. В рамках этой схемы инвесторы могли разблокировать активы на сумму до 100 тысяч рублей, что затронуло интересы большинства пострадавших частных инвесторов. По официальным данным, в результате этих двух этапов было разблокировано активов на общую сумму около 10 миллиардов рублей.

Несмотря на большое количество заявленных на обмен активов, не все сделки были успешно завершены из-за препятствий со стороны западных регулирующих органов. По этой причине власти России предпочитают вести эту работу без излишней публичности, пишет РИА Новости.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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