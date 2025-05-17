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Новый нефтегазовый альянс: что предложила Индия России

1:07
Экономика

Дели предложил Москве для проведения геологоразведочных работ на нефть и газ индийские территории общей площадью 200 тысяч квадратных километров. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури.

Нижневартовск, добыча нефти
Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нижневартовск, добыча нефти

"Мы предлагаем 200 тыс. кв. км для бурения в осадочных бассейнах. Они абсолютно открыты [для России]. Они открыты для всех компаний. Нам просто нужно наладить партнерство", — сказал он.

Пури отметил важность налаживания прямого диалога между российским и индийским бизнесом. Он также выразил поддержку расширению международного сотрудничества между компаниями, что, по его мнению, должно сопровождаться дискуссиями и взаимными визитами делегаций. Министр уверен, что это способствует привлечению новых партнеров и повышает интерес к сотрудничеству.

Пури также добавил, что в связи с растущим мировым спросом на нефтехимическое сырье Индия активно ищет новые возможности для расширения сотрудничества в этой области, пишет ТАСС.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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