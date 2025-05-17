Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кофе против муравьёв и слизней: эффективный садовый лайфхак
Эта стрелка делает глаза больше даже без туши — восточный способ
Пушистый индикатор: кошка чувствует то, что вы пытаетесь скрыть
Покрышка за 5000 и за 15000: чем они реально отличаются
Яблоня не цветёт второй год? Секретное оружие: что сделать, чтобы яблоня наконец зацвела
Забудь про качание пресса: это упражнение втянет живот за пару минут в день
Раскрыт секрет идеально кремового и нежного арахисового масла: нужна только кастрюля и плита
Кошка повернулась хвостом? Вот что она на самом деле говорит
Информация от знатоков: где расслабиться в Стамбуле

Алмазный рай: тысячи людей едут в этот парк США, чтобы найти сокровища

2:37
Экономика

В этом парке у каждого есть шанс разбогатеть.

Алмазы
Фото: https://commons.wikimedia.org by Parent Géry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алмазы

Государственный парк "Кратер алмазов", расположенный в Мерфрисборо (штат Арканзас, США), является популярным местом для охотников за драгоценностями с 1972 года.

Ежегодно тысячи людей приезжают в парк в надежде найти что-то необычное, и многим это удается. В среднем, каждый день здесь находят один-два небольших алмаза.

За всю историю парка было найдено более 35 000 драгкамней, включая самый большой алмаз, когда-либо найденный в США — камень весом 40,23 карата, получивший название "Дядя Сэм".

Сейчас этот бриллиант выставлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне.

Скотт Крейкс, житель Арканзаса, обнаружил свой 50-й алмаз в этом году в государственном парке "Кратер алмазов". 

Алмазы, которые находят в парке, обычно белого, желтого или коричневого цвета. Кроме того, здесь можно найти аметист, гранат, яшму, агат, кварц и другие минералы.

Вход на территорию поиска алмазов стоит 7 долларов для детей в возрасте от 6 до 12 лет и 15 долларов для всех, кто старше 13 лет. Посетители могут арендовать необходимое оборудование или привезти свое собственное, однако использование инструментов с питанием от аккумулятора или двигателя строго запрещено.

Каждому посетителю разрешается забрать с собой одно пятилитровое ведро просеянного гравия для дальнейших поисков дома. Сотрудники парка проводят демонстрации добычи полезных ископаемых и помогают определить найденные камни.

Одним из последних крупных открытий стал коричневый бриллиант весом 3,81 карата, который мужчина чуть не пропустил, приняв его за обертку от конфеты. Драгоценный камень, получивший название "Бриллиант Дюка", стал самым крупным алмазом, найденным в парке в этом году.

В 2013 году подросток нашла редкий алмаз весом 3,85 карата, который был оценен экспертами в 50 000 — 60 000 долларов.

Помимо алмазного месторождения, в государственном парке "Кратер алмазов" есть пешеходные тропы, места для пикников, кемпинг, озеро для рыбалки и тематический аквапарк, пишет nypost.

Уточнения

Арканза́с (также Арка́нзас; англ. Arkansas, американское произношение: [ˈɑːrkənsɔː] ) — штат на юге США, находится в Юго-Западном регионе, в 2021 году население составило 3 042 231 человек, занимает 34-е место среди штатов США. Название штата пришло из языка индейцев осейджи, которые называли так своих соседей — сиуское племя куапо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана
Шоу-бизнес
Коля приревновал: Ксения Бородина отыскала в Стамбуле Султана Сулеймана Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Такого урожая у вас ещё не было: томаты по методике с подвохом
Будьте на чеку: мифы о давлении, из-за которых умирают тысячи людей
Как часто нужно мыть собаку — и почему частая ванна может навредить
Один бокал в небе — как целая бутылка на земле: что делает алкоголь в самолёте таким коварным
Булгур, шпинат и парочка секретных ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без мяса за 30 минут
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Как вырастить сладкий бескосточковый виноград прямо у себя на участке
Как вдруг Kia Rio и Hyundai Solaris стали доступнее — неужели это шанс для всех
Секреты эффективных силовых для мощных мышц: эти 5 упражнений изменят ваше тело
Миллионы под землёй: знаменитости строят ядерные бункеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.