Алмазный рай: тысячи людей едут в этот парк США, чтобы найти сокровища

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом парке у каждого есть шанс разбогатеть.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Parent Géry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Алмазы

Государственный парк "Кратер алмазов", расположенный в Мерфрисборо (штат Арканзас, США), является популярным местом для охотников за драгоценностями с 1972 года.

Ежегодно тысячи людей приезжают в парк в надежде найти что-то необычное, и многим это удается. В среднем, каждый день здесь находят один-два небольших алмаза.

За всю историю парка было найдено более 35 000 драгкамней, включая самый большой алмаз, когда-либо найденный в США — камень весом 40,23 карата, получивший название "Дядя Сэм".

Сейчас этот бриллиант выставлен в Смитсоновском институте в Вашингтоне.

Скотт Крейкс, житель Арканзаса, обнаружил свой 50-й алмаз в этом году в государственном парке "Кратер алмазов".

Алмазы, которые находят в парке, обычно белого, желтого или коричневого цвета. Кроме того, здесь можно найти аметист, гранат, яшму, агат, кварц и другие минералы.

Вход на территорию поиска алмазов стоит 7 долларов для детей в возрасте от 6 до 12 лет и 15 долларов для всех, кто старше 13 лет. Посетители могут арендовать необходимое оборудование или привезти свое собственное, однако использование инструментов с питанием от аккумулятора или двигателя строго запрещено.

Каждому посетителю разрешается забрать с собой одно пятилитровое ведро просеянного гравия для дальнейших поисков дома. Сотрудники парка проводят демонстрации добычи полезных ископаемых и помогают определить найденные камни.

Одним из последних крупных открытий стал коричневый бриллиант весом 3,81 карата, который мужчина чуть не пропустил, приняв его за обертку от конфеты. Драгоценный камень, получивший название "Бриллиант Дюка", стал самым крупным алмазом, найденным в парке в этом году.

В 2013 году подросток нашла редкий алмаз весом 3,85 карата, который был оценен экспертами в 50 000 — 60 000 долларов.

Помимо алмазного месторождения, в государственном парке "Кратер алмазов" есть пешеходные тропы, места для пикников, кемпинг, озеро для рыбалки и тематический аквапарк, пишет nypost.

Уточнения

Арканза́с (также Арка́нзас; англ. Arkansas, американское произношение: [ˈɑːrkənsɔː] ) — штат на юге США, находится в Юго-Западном регионе, в 2021 году население составило 3 042 231 человек, занимает 34-е место среди штатов США. Название штата пришло из языка индейцев осейджи, которые называли так своих соседей — сиуское племя куапо.





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