Миллионы под землёй: знаменитости строят ядерные бункеры

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состоятельные и знаменитые люди вкладывают средства в строительство персональных ядерных убежищ.

Фото: commons.wikimedia.org by Qautrik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банкнота Банка Англии

В 2023 году стало известно, что Марк Цукерберг потратил более 270 миллионов долларов на постройку комплекса на Гавайях, включающего подземный бункер площадью около 465 квадратных метров.

По сообщениям, Ким Кардашьян, Том Круз и Шакил О'Нил также инвестировали в создание собственных защитных сооружений.

Для тех, кто хочет последовать их примеру, но не располагает аналогичными средствами, есть возможность приобрести бункер времен холодной войны в Норфолке (Великобритания), выставленный на аукцион по ориентировочной цене в 20 000 фунтов стерлингов (более 2 млн руб.).

Расположенный в Дерсингеме, недалеко от поместья Сандрингем, бункер был построен в 1957 году для Королевского корпуса наблюдателей. В случае ядерной атаки такие бункеры использовались бы для определения местоположения и мощности взрыва, а также для мониторинга радиоактивных осадков.

После завершения холодной войны и расформирования Королевского корпуса наблюдателей многие бункеры были выведены из эксплуатации и проданы. Данный бункер, известный как пост № 12 Шестой группы в Норвиче, находится в частной собственности с 1992 года.

На поверхности виден только бетонный блок с входным люком. В бункер можно попасть по металлической лестнице длиной около 4,5 метров, внутри — две комнаты, пишет The Standard.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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