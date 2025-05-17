Платежи зависли: сбой в Apple Pay потряс мир финансов

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В платежной системе Apple Pay произошел сбой, из-за которого миллионы пользователей по всему миру столкнулись с проблемами при оплате товаров через приложение.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупки в интернете

В первую очередь проблемы возникли у пользователей в США и Великобритании в пятницу утром.

В США сбои были у около 660 тысяч пользователей: возникли трудности с осуществлением платежей или переводом средств.

В Великобритании количество пострадавших было меньше — около 600 пользователей, — 92% из них столкнулись с трудностями при оплате через Apple Pay.

Сбой всё ещё продолжается, хотя количество сообщений о проблемах постепенно снижается. Большинство пользователей заявляют о невозможности провести платежи или переводы через систему, пишет The Sun.

Уточнения

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелёк от корпорации Apple. Была представлена 9 сентября 2014 года.



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