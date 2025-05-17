Платежи зависли: сбой в Apple Pay потряс мир финансов

В платежной системе Apple Pay произошел сбой, из-за которого миллионы пользователей по всему миру столкнулись с проблемами при оплате товаров через приложение.
В первую очередь проблемы возникли у пользователей в США и Великобритании в пятницу утром.
В США сбои были у около 660 тысяч пользователей: возникли трудности с осуществлением платежей или переводом средств.
В Великобритании количество пострадавших было меньше — около 600 пользователей, — 92% из них столкнулись с трудностями при оплате через Apple Pay.
Сбой всё ещё продолжается, хотя количество сообщений о проблемах постепенно снижается. Большинство пользователей заявляют о невозможности провести платежи или переводы через систему, пишет The Sun.
Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелёк от корпорации Apple. Была представлена 9 сентября 2014 года.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.