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Всю жизнь за рулём — и вдруг без работы: дроны готовы заменить дальнобойщиков в России

1:54
Экономика

Можно ли представить себе, что дрон станет таким же обыденным рабочим инструментом, как смартфон или ноутбук? В России — да, и это уже обсуждается на серьёзном уровне.

Квадрокоптер
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квадрокоптер

На выставке HeliRussia 2025 прошла экспертная сессия, посвящённая интеграции беспилотных воздушных судов (БВС) в логистику. Участники заявили: создание единой цифровой среды — следующий этап для беспилотной аэрологистики.

"Аэрологистика 2.0": план уже есть

На повестке — формирование новой архитектуры и запуск конкурса "Аэрологистика 2.0". Он поможет определить технические и организационные требования к инфраструктуре, где дроны будут не просто экспериментом, а полноценным элементом транспортной системы.

Из пилотных проектов — в полноценную систему

Модератор сессии, генеральный директор ассоциации "Аэронекст" Глеб Бабинцев, подчеркнул: "Невозможно построить беспилотную логистику без перехода к самостоятельной инфраструктуре. Эксперименты закончились — теперь нужна системность".

Дрон — это уже не игрушка

По словам Бабинцева, дроны становятся незаменимыми в анализе и мониторинге объектов в энергетике, сельском хозяйстве и дорожной инфраструктуре.

"Сегодня это фактически карманный инструмент: достал, полетел, получил информацию. Он летает ниже, охватывает меньше, но делает это точнее", — отметил он.

Государственная задача — внедрение в экономику

По мнению экспертов, развитие БВС — это не только вопрос технологий, но и стратегическая цель для экономики страны. Россия делает ставку на создание цифрового неба, где беспилотники будут выполнять задачи в логистике наравне с традиционным транспортом.

Уточнения

Мультикоптер (англ. multirotor, multicopter, многороторный вертолёт, многолёт) — летательный аппарат, построенный по вертолётной схеме, с тремя и более несущими винтами.

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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