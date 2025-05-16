Хотите быть квалифицированным инвестором? Готовьте круглую сумму — ЦБ РФ изменил правила

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России принял решение установить минимальный годовой доход для получения статуса квалифицированного инвестора на уровне 12 миллионов рублей, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

В марте регулятор опубликовал проект указания с новыми критериями, где предполагалось, что для получения этого статуса необходимо иметь средний доход за два последних года не менее 20 миллионов рублей (без учета средств от продажи недвижимости). Также предлагалось установить более низкий порог — 6 миллионов рублей — при наличии образовательного уровня, ученой степени или при прохождении расширенного тестирования.

Однако НАУФОР не поддержала предложенный порог дохода. В своих замечаниях к проекту ассоциация настаивала на минимальной планке в 6 миллионов рублей и предлагала снизить ее до 3 миллионов рублей при условии сочетания с образовательным критерием, ученой степенью или подтверждением знаний, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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