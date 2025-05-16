Бензин подорожал, но кое-что из топлива наоборот упало в цене — чем это грозит водителям

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле россияне снова заметили рост цен на топливо. Согласно свежим данным Росстата, стоимость бензина по стране выросла на 0,6% по сравнению с мартом. Дизель тоже подорожал, хоть и немного скромнее — на 0,4%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пистолет на заправке

Однако не всё так однозначно. Газомоторное топливо, наоборот, подешевело на 1%. Для некоторых это стало неожиданностью на фоне общего тренда роста.

Годовая динамика и инфляция

В годовом выражении бензин прибавил в цене 2,33%. По дизелю годовые данные пока не озвучены.

Одновременно общая инфляция в России в апреле составила 0,4%. То есть рост цен на топливо заметно обгоняет общий уровень инфляции.

Что это значит для водителей? Пока это не скачок, а плавное подорожание, но оно уже превышает темпы инфляции — и это тревожный сигнал. Эксперты отмечают, что даже небольшие колебания цен на топливо могут отражаться на стоимости товаров и логистике.

Кто выигрывает от падения цен

Цены на газомоторное топливо — редкий пример снижения, особенно на фоне того, что альтернативные виды топлива набирают популярность у таксистов, водителей грузовиков и владельцев каршеринга.

Остаётся открытым вопрос: стоит ли ждать нового витка цен или это сезонная коррекция?

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

