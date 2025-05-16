Цены на какао-бобы снова достигли рекорда: причины и последствия для мировой экономики

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мировые цены на какао-бобы снова растут и впервые с 4 февраля превысили отметку в 11 тысяч долларов за тонну, согласно данным лондонской биржи ICE Futures.

Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ какао

На 16:42 по московскому времени цена ближайшего фьючерса на июль выросла на 5,9% и достигла 10 862 долларов за тонну. Максимальная цена за сегодняшний день составляла 11 058 долларов.

С начала месяца цена на какао увеличилась на 23%, а за апрель — примерно на 12,5%. Однако в предыдущие три месяца цена снижалась, и в первом квартале потеряла около одной трети стоимости.

В прошлом году какао стал самым подорожавшим сырьевым товаром в мире: за год цены выросли на 181%, превысив 12 тысяч долларов из-за длительного дефицита, вызванного нестабильной погодой и болезнями деревьев, пишет "Прайм".

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.