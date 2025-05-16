Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ешь и худей: 5 секретных перекусов после 40 лет, которые топят жир на животе
Звезда Ливерпуля Собослаи откровенно рассказал о своём браке
Инспекторы начинают останавливать странных водителей: почему так происходит и что за этим стоит
5 модных фишек на кухне, из-за которых вашу квартиру не купят даже со скидкой
Невеста Тимати рассказала о проблемах во время беременности
Прогулка может закончиться больницей: что растёт на улице и травит питомцев
Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий
Амазония не главная? Почему леса — не источник кислорода
Всего 20 минут пешком — и вы в другом мире: скрытые от туристов водопады Франции удивят вас

Цены на какао-бобы снова достигли рекорда: причины и последствия для мировой экономики

1:05
Экономика

Мировые цены на какао-бобы снова растут и впервые с 4 февраля превысили отметку в 11 тысяч долларов за тонну, согласно данным лондонской биржи ICE Futures.

какао
Фото: flickr.com by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
какао

На 16:42 по московскому времени цена ближайшего фьючерса на июль выросла на 5,9% и достигла 10 862 долларов за тонну. Максимальная цена за сегодняшний день составляла 11 058 долларов.

С начала месяца цена на какао увеличилась на 23%, а за апрель — примерно на 12,5%. Однако в предыдущие три месяца цена снижалась, и в первом квартале потеряла около одной трети стоимости.

В прошлом году какао стал самым подорожавшим сырьевым товаром в мире: за год цены выросли на 181%, превысив 12 тысяч долларов из-за длительного дефицита, вызванного нестабильной погодой и болезнями деревьев, пишет "Прайм".

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Наука и техника
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии Аудио 
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Садоводство, цветоводство
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках Аудио 
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Популярное
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека

Эти змеи пугают не только внешностью, но и размерами. От гиганта весом в тонну до ядовитого монстра, который ест сородичей. Одной из них вы обязаны вымиранием.

Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Гиперзвуковое оружие будущего: что это и кто сегодня впереди? Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Горе объединило: Алёна Хмельницкая высказалась о бывшем муже Тигране Кеосаяне и его нынешней жене Маргарите Симоньян
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Звезда Ливерпуля Собослаи откровенно рассказал о своём браке
Инспекторы начинают останавливать странных водителей: почему так происходит и что за этим стоит
5 модных фишек на кухне, из-за которых вашу квартиру не купят даже со скидкой
Невеста Тимати рассказала о проблемах во время беременности
Прогулка может закончиться больницей: что растёт на улице и травит питомцев
Англия может принять чемпионат мира спустя семь десятилетий
Цены на какао-бобы снова достигли рекорда: причины и последствия для мировой экономики
Амазония не главная? Почему леса — не источник кислорода
Всего 20 минут пешком — и вы в другом мире: скрытые от туристов водопады Франции удивят вас
Ваш холодильник полон бактерий: вот что с этим делать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.