1900 км в неделю, чтобы поработать 3 часа — новая реальность бывшего сотрудника Google

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Шао Чун Чен, проработавший в Сингапуре в корпоративной сфере более 40 часов в неделю, теперь наслаждается работой, занимающей всего три часа в неделю, достаточной для обеспечения его и его семьи в Таиланде.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек за компьютером

39-летний уроженец Сингапура, который большую часть жизни провел в этом городе-государстве, в ноябре 2024 года переехал с женой в Чиангмай (Таиланд). Теперь он раз в неделю совершает "полеты на работу" в Сингапур, преодолевая свыше 1900 километров для работы внештатным преподавателем в Национальном университете Сингапура.

По его словам, он зарабатывает от 2000 до 4000 сингапурских долларов (примерно от 1540 до 3070 долларов США) в месяц, проводя еженедельный трехчасовой курс по цифровому маркетингу, и этого хватает на покрытие транспортных расходов и всех затрат на проживание в Таиланде для него и его супруги.

"Я использую систему в своих интересах, — заявил Чен в интервью CNBC Make It. — Три часа работы в Сингапуре покрывают все мои тайские расходы".

Отсутствие постоянной зарплаты — не проблема. В начале 2024 года Чен осознал свою финансовую независимость, благодаря увольнению, открывшему перед ним новые жизненные перспективы.

Почти десять лет, работая в Google, он жил экономно, постоянно откладывая до половины зарплаты в инвестиции. Поэтому, когда в феврале 2024 года его неожиданно уволили из технологической компании, Чен понял, что накопленное им за годы семизначное состояние позволяет ему больше не зависеть от ежемесячной зарплаты, пишет CNBC.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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