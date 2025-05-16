Шок инвесторов: в США компания в области медстрахования теряет доверие и миллиарды

Генеральный директор американской корпорации UnitedHealth Эндрю Уитти внезапно ушел в отставку по "личным причинам".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

По информации The Wall Street Journal, UnitedHealth, гигант в области медицинского страхования, находится под федеральным уголовным расследованием по подозрению в мошенничестве с программой Medicare.

Эти события шокировали инвесторов, вызвав массовую потерю доверия. За месяц акции компании снизились в ценности почти на 50%, потеряв 288 миллиардов долларов, а в четверг достигли самого низкого уровня с апреля 2020 года.

Проблемы начались примерно через шесть месяцев после убийства одного из руководителей компании, что привлекло международное внимание и вызвало общественное недовольство в секторе здравоохранения.

В четверг публикация о расследовании еще сильнее повлияла на акции, снизив их на 13% за один день, что сделало эту неделю худшей с 1998 года. Министерство юстиции США ведет расследование по подозрению в мошенничестве с Medicare, но официальных комментариев пока не дало. Компания назвала статью в Journal "крайне безответственной", подчеркнув свою честность.

Джеффри Сонненфельд, эксперт по управлению, отметил, что столь быстрое изменение руководства свидетельствует о потере доверия со стороны совета директоров и говорит о серьезных проблемах внутри компании, пишет finance.yahoo.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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