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Венгрия и Китай: новый этап сотрудничества, о котором все мечтали

3:04
Экономика

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел встречу с Ван Чуаньфу, президентом и генеральным директором компании BYD, в своей резиденции.

BYD
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD

По итогам встречи было официально объявлено о заключении соглашения о стратегическом партнерстве между Венгрией и BYD.

Подписи под соглашением поставили Петер Сийярто, министр внешней торговли и иностранных дел, и Стелла Ли, исполнительный вице-президент BYD. Ван Вэйцу, глава провинции Гуанчжоу, подчеркнул, что европейский центр инноваций BYD является важным результатом венгерско-китайского сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Он отметил, что "BYD гордится возможностью участвовать в экономическом развитии Венгрии".

По словам представителя BYD, это событие открывает новые горизонты для сотрудничества между Китаем и Венгрией и знаменует собой важный шаг в развитии отношений между двумя странами. Создание центра обеспечит около 2000 новых рабочих мест и будет направлено на разработку и проектирование, а также координацию деятельности завода BYD.

Виктор Орбан отметил, что Китай и Венгрия традиционно являются надежными партнерами, и товарооборот между ними составляет значительную долю от общего объема внешней торговли Венгрии. Он напомнил, что еще два года назад, во время его визита в Китай, обсуждалось укрепление венгерско-китайских связей, и с тех пор отношения между двумя странами стали еще прочнее.

Соглашение с BYD позволит Венгрии наладить производство электромобилей на своей территории. Премьер-министр подчеркнул важность адаптации венгерской промышленности к новым технологиям и отметил, что сотрудничество с Китаем, лидером в области электромобилей, является ключом к успеху. Венгрия является активным участником инициативы "Один пояс, один путь", предложенной Си Цзиньпином.

Орбан подчеркнул, что Венгрия играет роль объединяющего звена в стратегии экономического сотрудничества с Китаем. Он также отметил, что Китай является одним из крупнейших инвесторов в венгерскую экономику, наряду с США и Германией. Китайские инвестиции являются двигателем экономического роста, а совместные инфраструктурные проекты, такие как железная дорога Будапешт-Белград, имеют важное значение для развития региона.

Премьер-министр заявил, что всегда выступал за взаимовыгодное сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что цель Венгрии — привлечь в страну не только производство, но и разработки и исследования. Инвестиции BYD, по мнению Орбана, являются качественным скачком для венгерской экономики, поскольку создают большое количество высококвалифицированных рабочих мест, пишет mandiner.

Уточнения

BYD Co Ltd (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») — китайский конгломерат, включающий в себя производителя автомобилей BYD Auto и производителя аккумуляторов и электроники BYD Electronic. Базируется в Шэньчжэне (Китай). В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BYD заняла 580-е место. Владельцем компании является китайский миллиардер Ван Чуаньфу.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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