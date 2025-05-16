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Налоговая бомба: как предложение Миронова изменит жизнь состоятельных россиян

1:07
Экономика

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил повысить налоговое бремя для граждан с высокими доходами.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

В интервью "360.ru" он объяснил, что существующая пятиступенчатая налоговая шкала приносит в бюджет лишь около 38 миллиардов рублей, что он считает очень низким показателем.

Миронов предложил установить налоговые ставки: 25% для доходов от 250 до 500 миллионов рублей в год и 35% — для доходов, превышающих эту сумму. Также он считает необходимым повысить налог на дивиденды до 35% и ввести налог на богатство.

Он отметил, что такое предложение может вызвать критику со стороны тех, кто защищает интересы богатых, но подчеркнул, что подобные вопросы всегда решались в истории, и с озмспособностью политической воли это тоже возможно.

По данным Bloomberg, с начала года состояние российских бизнесменов увеличилось на 14,9 миллиарда долларов.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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