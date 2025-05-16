Нефтяной кейс: сервисные услуги для Каспийского трубопроводного консорциума получили зелёный свет от минфина США

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Разрешение на постоянное оказание нефтесервисных услуг для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и компании "Тенгизшевройл" официально теперь закреплено в генеральной лицензии американского минфина. Предыдущая лицензия с аналогичными условиями действовала до 28 июня 2025 года.

Фото: wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтепровод

Это произошло в условиях, когда в январе США утвердили запрет для своих компаний на оказание услуг по добыче нефти в России — как на экспорт, так и на реэкспорт. Эти ограничения вступили в силу с 27 февраля текущего года.

КТК — это магистральный нефтепровод, соединяющий месторождения запада Казахстана и российский шельф Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км, а более 80% всей экспортируемой нефти Казахстана идет по этому маршруту.

Акционерами КТК являются: "Транснефть" (24%), "КТК Компани" (7%), "КазМунайГаз" (19%), Kazakhstan Pipeline Ventures LLC (1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B. V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holdings Limited (2%), Eni International N. A. N. V. S. ar.l. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

"Тенгизшевройл" занимается разработкой крупного месторождения Тенгиз в Казахстане, в проекте участвуют Chevron (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через "КазМунайГаз" (20%), и "ЛУКОЙЛ" (5%). Запасы Тенгиза оцениваются в 3,1 миллиарда тонн нефти (примерно 25 миллиардов баррелей), передает kursiv.media.

Уточнения

Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.



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