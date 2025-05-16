Как наличие подземных нефтехранилищ повлияет на экономику России: резерв в условиях нестабильности

3:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Долгие годы Россия регулярно сталкивалась с вопросом отсутствия стратегических нефтехранилищ. И в США, и Китае такие хранилища для нефти имеются.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

Первые идеи о создании подземного объекта для размещения нефти были представлены в 2020 году. И вот недавно в России появилось первое нефтехранилище, расположенное в Красноярском крае.

С чем связана необходимость подземного объекта для нефти? Каковы потенциальные риски, связанные с эксплуатацией подземных хранилищ для нефти? Планируется ли расширение сети таких хранилищ? Ответы на эти вопросы редакции Pravda. Ru озвучил Фролов Александр Сергеевич, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Учитывая ключевую роль нефтегазовой промышленности, наличие государственных хранилищ нефти становится особенно важным, отметил эксперт. Можно использовать эти хранилища для закупки нефти во время низких цен, тем самым поддерживая инвестиции и капитальные вложения национальных компаний. Впоследствии прибыль может быть получена за счет продажи нефти по более высокой цене.

"Государство может закупать нефть и закачивать ее в такого рода хранилища, когда она дешевеет, и тем самым поддерживать инвестиционную активность, капитальные затраты своих компаний и потом зарабатывать деньги на разнице, когда цены вырастут", — пояснил собеседник.

По словам Фролова, опыт кризисов последних десятилетий подтверждает экономическую целесообразность таких хранилищ. Кроме того, необходимо поддерживать отечественные нефтесервисные компании, которые в периоды кризисов страдают сильнее, чем нефтедобывающие предприятия. Сокращение объемов бурения и добычи негативно сказывается на компаниях, занимающихся строительством и обслуживанием скважин. Государственные хранилища нефти позволяют стабилизировать и поддержать эту отрасль, что имеет огромное значение в текущих условиях.

Вопрос о потенциальных опасностях, связанных с использованием подземных хранилищ, не представляет собой серьезной проблемы, подчеркнул эксперт. Вероятные риски не превышают уровня халатности, который возможен при функционировании любого промышленного объекта. Подобные объекты, как правило, размещаются в специально подобранных геологических структурах на значительной глубине, где исключен контакт с водоносными объектами, используемыми для водоснабжения населения и сельского хозяйства. Другими словами, эксплуатация этих структур не должна быть более опасной, чем разработка обычного месторождения.

Что касается расширения сети подобных хранилищ, то теоретически это представляется целесообразным. Как подчеркнул собеседник, размещение таких хранилищ в Западной Сибири, вблизи центров нефтегазодобычи, и в европейской части России было бы весьма полезным. Однако реализация этих планов зависит от государственной поддержки, доступности финансирования и наличия подходящих геологических структур.

Уточнения

Скважина — горная выработка круглого сечения, пробурённая с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою под любым углом к горизонту, диаметр которой намного меньше её глубины. Бурение скважин проводят с помощью специального бурового оборудования.





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