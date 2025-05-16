Ростсельмаш меняет стратегию: июнь станет месяцем корпоративного отпуска

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Крупнейший российский производитель "Ростсельмаш" принял решение о переносе ежегодного корпоративного отпуска на июнь.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

Об этом проинформировали представители пресс-службы компании. Ранее один из совладельцев "Ростсельмаша" Константин Бабкин заявлял в интервью ТАСС о прогнозируемом двукратном сокращении инвестиций в производственные мощности в 2025 году, что обусловлено падением спроса на продукцию.

В официальном сообщении компании говорится, что "Ростсельмаш" вносит изменения в производственный график. По взаимному согласию, единый ежегодный отпуск перенесен с августа-сентября на июнь 2025 года. Данное решение продиктовано стремлением оптимизировать производственные затраты в условиях значительного спада на рынке агротехники.

По данным предприятия, подобная мера является вынужденной и связана с недостаточным спросом со стороны аграриев. В период с января по апрель 2025 года поставки зерноуборочных комбайнов от всех производителей сократились на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Также зафиксировано снижение поставок кормоуборочных комбайнов и тракторов почти на 50%.

Представители "Ростсельмаша" отметили, что из-за продолжающегося уже третий год падения спроса, производители вынуждены корректировать планы в сторону уменьшения объемов. "Ростсельмаш" также был вынужден урезать производственную программу. Принятое решение в отношении графика работы позволит оптимизировать расходы и сохранить трудовой коллектив в период экономического спада.

Комбайновый завод "Ростсельмаш", основанный в 1929 году в Ростове-на-Дону, сегодня включает в себя 13 предприятий, специализирующихся на производстве сельскохозяйственной техники. Ассортимент продукции компании насчитывает более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, включая зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, оборудование для заготовки кормов и переработки зерна, пишет ТАСС.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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