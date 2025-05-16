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Новая банкоматная ловушка: тронете карту — окажетесь под следствием

1:40
Экономика

В России набирает обороты новая мошенническая схема, связанная с банкоматами. Злоумышленники придумали способ, как запугать обычных прохожих, втянув их в аферу буквально за секунду.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Как работает схема

Сценарий обмана выглядит просто и неожиданно: мошенники намеренно оставляют банковскую карту в банкомате. Наивный прохожий, обнаруживший её, решает проявить добрую волю и берёт карту, чтобы передать сотрудникам банка или хотя бы убрать её из слота. В этот момент к нему подходит псевдособственник карты — и начинается спектакль.

Лже-владелец утверждает, что с карты только что были украдены деньги. В ход идут обвинения, угрозы, упоминания о полиции, а иногда и появление "случайных" свидетелей, которые якобы видели, как вы пользовались чужой картой. Цель — запугать и вынудить вас либо вернуть деньги, либо перевести сумму якобы "на восстановление".

Что делать, если вы стали мишенью

Эксперты подчёркивают: при любом подозрении на подобную провокацию необходимо сохранять хладнокровие. Не поддавайтесь давлению и обязательно требуйте вызова настоящей полиции. Все современные банкоматы оснащены видеокамерами, и записи помогут быстро доказать, что вы не имели злого умысла.

Самый надёжный способ избежать попадания в такую ловушку — не прикасаться к чужим картам вообще. Увидели карту в банкомате? Не трогайте её руками, а сразу сообщите в банк по телефону, указанному на устройстве, пишет "Комсомольская правда".

Уточнения

Банкома́т (от слов «банковский автомат», иногда ATM от англ. automated teller machine) — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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