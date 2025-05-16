Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года

За первые месяцы 2025 года российские инвесторы могли как приумножить капитал, так и потерять ощутимую часть сбережений — всё зависело от выбранного финансового инструмента.
Как следует из обзора Центробанка, наибольшую прибыль принесли корпоративные облигации с рейтингом "A", а максимальные убытки — долларовые вклады.
Согласно данным ЦБ, лидером по доходности стали корпоративные облигации с рейтингом "A". За январь-апрель они принесли 12,5% прибыли, что значительно превышает уровень инфляции за тот же период (3,2% по предварительным данным Росстата).
Второе место заняли облигации с рейтингом "AA", их доходность составила 10,6%. Третьими стали привычные рублёвые депозиты, которые показали скромные, но стабильные 7,6%.
В пятёрку лидеров также вошли фонд денежного рынка LQDT (6,9%) и корпоративные бумаги категории "AAA" (6,1%).
Худшие результаты показали валютные депозиты, особенно в долларах США. Потери вкладчиков составили минус 19,4% с начала года. Вклад в юанях обернулся убытком на 13,5%, а в евро — на 11,9%. Не оправдали ожиданий и замещающие облигации, просевшие почти на 14%.
На фондовом рынке особенно пострадали акции информационной, химической и металлургической отраслей — все они показали двузначное снижение.
Если рассматривать только апрель, то неожиданный всплеск показали евро-депозиты — +4% за месяц, несмотря на минусовую динамику с начала года. В то же время, акции металлургического сектора за один только месяц потеряли 8,7%.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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