Куда вложиться, чтобы не пожалеть: ЦБ назвал самые доходные активы 2025 года

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

За первые месяцы 2025 года российские инвесторы могли как приумножить капитал, так и потерять ощутимую часть сбережений — всё зависело от выбранного финансового инструмента.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Как следует из обзора Центробанка, наибольшую прибыль принесли корпоративные облигации с рейтингом "A", а максимальные убытки — долларовые вклады.

Что оказалось самым прибыльным

Согласно данным ЦБ, лидером по доходности стали корпоративные облигации с рейтингом "A". За январь-апрель они принесли 12,5% прибыли, что значительно превышает уровень инфляции за тот же период (3,2% по предварительным данным Росстата).

Второе место заняли облигации с рейтингом "AA", их доходность составила 10,6%. Третьими стали привычные рублёвые депозиты, которые показали скромные, но стабильные 7,6%.

В пятёрку лидеров также вошли фонд денежного рынка LQDT (6,9%) и корпоративные бумаги категории "AAA" (6,1%).

Кто остался в минусе

Худшие результаты показали валютные депозиты, особенно в долларах США. Потери вкладчиков составили минус 19,4% с начала года. Вклад в юанях обернулся убытком на 13,5%, а в евро — на 11,9%. Не оправдали ожиданий и замещающие облигации, просевшие почти на 14%.

На фондовом рынке особенно пострадали акции информационной, химической и металлургической отраслей — все они показали двузначное снижение.

Апрель: неожиданные всплески и падения

Если рассматривать только апрель, то неожиданный всплеск показали евро-депозиты — +4% за месяц, несмотря на минусовую динамику с начала года. В то же время, акции металлургического сектора за один только месяц потеряли 8,7%.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.