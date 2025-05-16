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Пенсионный лайфхак: как получить сразу две выплаты от государства

1:22
Экономика

Некоторые категории граждан в России могут рассчитывать на две пенсии сразу — и это не нарушение закона. Об этом напомнил депутат Государственной думы Алексей Говырин. По его словам, речь идёт о получении как страховой пенсии по старости, так и государственной пенсии по инвалидности.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Кто имеет право на две пенсии?

Двойное пенсионное обеспечение положено не всем. Такая возможность открывается, если инвалидность получена, например, в результате военной травмы, пишет RT.

Кроме того, на неё могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, ликвидаторы последствий радиационных катастроф и некоторые другие категории, предусмотренные федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в РФ".

Одну выбрать выгоднее?

Если человек не входит в льготную категорию, то рассчитывать на две выплаты одновременно не получится. В таких случаях гражданину предоставляется возможность выбрать только одну пенсию — ту, которая окажется для него более выгодной.

Говырин отметил, что российское законодательство исключает возможность назначения нескольких страховых пенсий — будь то по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца. Обычно устанавливается только одна из них.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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