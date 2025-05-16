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Крупнейший заказ в истории: Boeing поставит Саудовской Аравии 160 самолётов

1:38
Экономика

Во время перелёта из Катара в Объединённые Арабские Эмираты президент США Дональд Трамп сообщил о подписании масштабного контракта между Саудовской Аравией и американским авиационным гигантом Boeing.

Lufthansa Boeing 747-430
Фото: flickr.com by Kiefer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Lufthansa Boeing 747-430

По его словам, речь идёт о поставке 160 воздушных судов — и это, как он подчеркнул, крупнейший заказ в истории мировой авиации.

Эти заявления были сделаны на борту президентского самолёта, а их трансляцией занималась пресс-служба Белого дома. Какая именно техника входит в пакет, и когда она будет поставлена — пока не уточняется. Однако сам факт сделки свидетельствует о стратегическом сближении и масштабной технологической кооперации между двумя странами.

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Помимо новости о контракте, Дональд Трамп также сделал интригующее заявление о будущем американской военной авиации. Он сообщил, что в скором времени США получат истребители шестого поколения — модели F-47. Кроме того, планируется запуск новой версии знаменитого F-35. Условное название нового истребителя — F-55, и, как отметил Трамп, он будет оснащён двумя двигателями, что должно значительно расширить его боевые возможности.

Генеральный директор Boeing Келли Ортберг, в свою очередь, подтвердил, что компания готова приступить к серийному производству этих самолётов в ближайшее время.

Уточнения

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. С середины 2022 года штаб-квартира находится в Арлингтоне (штат Виргиния).

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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