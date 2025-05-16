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Эти страны оказались в хвосте промышленного роста! Евростат отчитался

1:11
Экономика

Согласно данным Европейского статистического управления (Евростат), в марте 2024 года промышленное производство в еврозоне увеличилось на 3,6%, а в Европейском союзе — на 2,7% по сравнению с мартом 2023 года, пишут EADaily.

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Наиболее заметный спад зафиксирован в Болгарии, Румынии и Дании, сообщают источники Profit. Ro.

Среди стран, для которых доступны данные, лидерами по росту стали Ирландия с увеличением на 50,2%, Мальта — на 10,1% и Литва — на 7,8%. В то же время спад отмечен в Болгарии (-8,3%), Румынии (-7,8%) и Дании (-5,7%).

Также в марте наблюдался рост промышленного производства — на 2,6% в еврозоне и на 1,9% в Евросоюзе по сравнению с предыдущим месяцем, когда рост составлял по 1,1%.

 

Уточнения

Евростат (англ. Eurostat) — статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами. Офис Eurostat находится в Люксембурге.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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