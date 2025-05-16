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Запасы истощаются? Германия вмешается в закачку газа

1:28
Экономика

В Германии оператор рынка газа Trading Hub Europe (THE) заявил, что в конце лета он вмешается в закачку газа в хранилища, если будет такая необходимость из-за низкого темпа пополнения запасов, пишет EADaily.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Сейчас закачка идет медленно: за полтора месяца — 1,66 млрд кубометров, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, хотя тогда запасы были выше. На 13 мая объемы в газохранилищах составляли около 8,5 млрд кубометров, что почти в два раза ниже прошлогодних.

На крупнейшее хранилище "Реден" запасы упали до 100 млн кубометров из проектных 4 млрд, и государственный оператор SEFE начала изымать небольшие объемы газа из хранилищ впервые в истории. Такая ситуация связана с ценами: 15 мая поставки на месяц оценивали в 410 долларов за тысячу кубометров, а цены на зимние контракты лишь чуть выше — на 19 долларов.

Облегчить ситуацию помогает решение бундестага снизить обязательные лимиты закачки в хранилища с 90% до 70%, действует оно до 1 ноября. Но эта мера не решает проблему дефицита, поскольку за прошлый отопительный сезон было сожжено газа, эквивалентного 69% запасов хранилищ.

Уточнения

Контракт — договор.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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