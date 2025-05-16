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Почему регионы России переживут ценовой бум: сколько будут стоить черешня и другие ягоды

1:07
Экономика

В этом году из-за заморозков в ключевых южных регионах может наблюдаться резкое подорожание черешни и других летних ягод.

Черешня
Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черешня

Доцент Базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко сообщила агентству "Прайм", что некоторые хозяйства оценивают потери урожая более чем в 50%, что существенно снизит предложение этой продукции. С учетом высокого сезонного спроса такое сокращение приведёт к увеличению цен.

По её словам, в июне цена на черешню может достигнуть 500-700 рублей за килограмм. В июле, в разгар сезона, цены могут немного снизиться (на 10-15%), но останутся выше прошлогодних. Также, из-за весенних заморозков, колебания цен на клубнику, малину и смородину могут составлять около 20%.

Импорт из стран, таких как Турция, Иран, Узбекистан и Азербайджан, частично смягчит ситуацию, однако из-за логистических расходов импортная продукция всё равно будет дорогой.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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