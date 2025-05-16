Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Военные, вездеходные и вечные: спецгрузовики СССР
Таблетки против головной боли могут лишить прав: новый сюрприз от Минздрава
Не хотите змей в саду? Вот растения, которые помогут вам их отпугнуть
Завтрак, который бодрит лучше эспрессо: секрет тарелки №1
Мексика: галлюциногены превращают отпуск в убийственный кошмар
Как мы убиваем свой интеллект по чайной ложке: 7 невидимых кнопок, которые тихо отключают наш мозг каждый день
Мягкий знак или печать древних? Что скрывает буква М на лбу вашей кошки
Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки
Водопроводная вода и комнатные цветы: как минимизировать негативное влияние

Минфин удивил! Доходы от штрафов за нарушение ПДД вырастут в 8 раз

1:43
Экономика

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России значительно увеличат доходы казны.

Сотрудник ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сотрудник ДПС

Вместо запланированных 6,4 млрд рублей Минфин ожидает собрать 52,8 млрд рублей по итогам текущего года, согласно материалам к внесенному 12 мая законопроекту. 

Обновленные размеры штрафов за превышение скорости с 1 января стали от 750 до 7500 рублей вместо прежних 500–5000 рублей. При этом доля штрафов по 500 руб. за превышение на 20–40 км/ч составляет 73%. Изменена система льготных платежей: скидка снижается с 50% до 25%, но срок её действия увеличен с 20 до 30 дней. Также, если раньше все штрафы шли в региональные бюджеты, то теперь 25% доходов идут в федеральный бюджет — для этого были внесены изменения в Бюджетный кодекс. Регионы используют эти средства для развития инфраструктуры и установки новых камер контроля.

Минфин также скорректировал прогноз поступлений от некоторых налогов и сборов, в том числе из-за изменений в нефтегазовых доходах. Однако, по словам экспертов, эти суммы — лишь капля в общем объеме федерального бюджета, который составляет около 40 трлн рублей.

Владимир Климанов отметил, что деньги от штрафов поступают в федеральный бюджет только в случае их вынесения федеральным судьей или должностным лицом, а основная часть идет в региональные бюджеты, пишут "Ведомости".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить
Недвижимость
Этот прибор в вашем доме потребляет больше энергии, чем 5 холодильников — и вот как сэкономить Аудио 
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Еда и рецепты
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день Аудио 
Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок
Экономика и бизнес
Последний гвоздь в крышку гроба европейского автопрома: Китай нашёл способ захватить рынок Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Последние материалы
Масло снова ушло? Канистра в багажнике — не амулет от капиталки
Водопроводная вода и комнатные цветы: как минимизировать негативное влияние
Цвета Жигулей: почему почти все советские машины были серыми, белыми и зелёными?
Хотите стильную кухню? Без этих обоев вам не обойтись
Прощай, дряблый живот: этот простой метод преобразит вас к лету
Откровенно наряженную Хэлли Берри заставили переодеться на Каннском фестивале
Пожелтение огурцов: причины и решение проблемы, которое поможет сохранить урожай
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Травмы, ОРВИ и отёк Квинке: что чаще всего лечат российские туристы за границей
Кафе как клуб: как общепит стал социальным феноменом позднего СССР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.