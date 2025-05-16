Минфин удивил! Доходы от штрафов за нарушение ПДД вырастут в 8 раз

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России значительно увеличат доходы казны.

Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сотрудник ДПС

Вместо запланированных 6,4 млрд рублей Минфин ожидает собрать 52,8 млрд рублей по итогам текущего года, согласно материалам к внесенному 12 мая законопроекту.

Обновленные размеры штрафов за превышение скорости с 1 января стали от 750 до 7500 рублей вместо прежних 500–5000 рублей. При этом доля штрафов по 500 руб. за превышение на 20–40 км/ч составляет 73%. Изменена система льготных платежей: скидка снижается с 50% до 25%, но срок её действия увеличен с 20 до 30 дней. Также, если раньше все штрафы шли в региональные бюджеты, то теперь 25% доходов идут в федеральный бюджет — для этого были внесены изменения в Бюджетный кодекс. Регионы используют эти средства для развития инфраструктуры и установки новых камер контроля.

Минфин также скорректировал прогноз поступлений от некоторых налогов и сборов, в том числе из-за изменений в нефтегазовых доходах. Однако, по словам экспертов, эти суммы — лишь капля в общем объеме федерального бюджета, который составляет около 40 трлн рублей.

Владимир Климанов отметил, что деньги от штрафов поступают в федеральный бюджет только в случае их вынесения федеральным судьей или должностным лицом, а основная часть идет в региональные бюджеты, пишут "Ведомости".

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



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