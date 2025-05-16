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20% рост интереса: квартирные туристы начали проявлять активность

Экономика

С начала апреля в Москве зафиксировано увеличение просмотров объявлений и показов квартир на 20%.

Открытая дверь
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Открытая дверь

Об этом сообщает "ИНКОМ-Недвижимость". Однако, по данным компании, число сделок при этом остается стабильным. В этом росте создается иллюзия оживления рынка за счет так называемых квартирных туристов: их доля среди потенциальных покупателей увеличилась с 15% в марте до 30% сейчас. Люди проявляют интерес, сохраняют избранные объекты в корзине, ходят на просмотры, но покупок не совершают.

Риелторы отмечают, что такой "туризм" связан с обладателями банковских вкладов, которые сомневаются в сохранении высокой доходности депозитов и хотят зафиксировать прибыль.

Сергей Шлома, директор направления "Вторичный рынок" "ИНКОМ-Недвижимость", отметил, что среди покупателей есть владельцы рублевых вкладов, которые истекают в мае, июне или июле. Они не уверены в дальнейшем росте доходности и, наблюдая за рынком, раздумывают о покупке недвижимости.

Эксперты также подчеркнули, что формируется отложенный спрос, который может активизироваться после снижения ключевой ставки.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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