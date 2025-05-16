ТОП-5 самых знаковых советских и российских самолётов

Российская авиация всегда была гордостью страны — от первых реактивных штурмовиков до современных истребителей пятого поколения.

Фото: defenceimagery.mod.uk by RAF is licensed under This file is licensed under the Open Government Licence version 1.0 A Russian SU-27 Flanker aircraft photographed from a RAF Typhoon

Эти машины меняли ход войн, устанавливали мировые рекорды и навсегда вошли в историю. Давайте вспомним пять самолётов, которые стали настоящими символами советского и российского неба.

1. МиГ-15

Первый массовый реактивный истребитель СССР. Лёгкий, стремительный, он доказал свою эффективность в Корейской войне, вызвав шок у западных лётчиков.

2. Су-27

Икона советской и российской авиации. Великолепная манёвренность, большая дальность и высокая скорость сделали Су-27 легендой воздушных боёв.

3. Ту-95

Гигант с турбовинтовыми двигателями, способный нести ядерное оружие. "Медведь" остаётся на вооружении уже более 60 лет — это рекорд для стратегических бомбардировщиков.

4. МиГ-31

Уникальный перехватчик, способный ловить баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. Его скорость и потолок до сих пор впечатляют.

5. Су-57

Современный истребитель пятого поколения, объединивший технологии малозаметности, сверхманёвренности и сетевой войны. Будущее российской авиации уже сегодня.

От реактивных первопроходцев до новейших истребителей — российские самолёты всегда были технологическим и боевым вызовом для всего мира. Эти машины олицетворяют не только мощь, но и огромную школу инженерной мысли, которая продолжается и сегодня.

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