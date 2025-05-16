ТОП-5 самых знаковых советских и российских самолётов

Российская авиация всегда была гордостью страны — от первых реактивных штурмовиков до современных истребителей пятого поколения.
Эти машины меняли ход войн, устанавливали мировые рекорды и навсегда вошли в историю. Давайте вспомним пять самолётов, которые стали настоящими символами советского и российского неба.
1. МиГ-15
Первый массовый реактивный истребитель СССР. Лёгкий, стремительный, он доказал свою эффективность в Корейской войне, вызвав шок у западных лётчиков.
2. Су-27
Икона советской и российской авиации. Великолепная манёвренность, большая дальность и высокая скорость сделали Су-27 легендой воздушных боёв.
3. Ту-95
Гигант с турбовинтовыми двигателями, способный нести ядерное оружие. "Медведь" остаётся на вооружении уже более 60 лет — это рекорд для стратегических бомбардировщиков.
4. МиГ-31
Уникальный перехватчик, способный ловить баллистические ракеты и гиперзвуковые цели. Его скорость и потолок до сих пор впечатляют.
5. Су-57
Современный истребитель пятого поколения, объединивший технологии малозаметности, сверхманёвренности и сетевой войны. Будущее российской авиации уже сегодня.
От реактивных первопроходцев до новейших истребителей — российские самолёты всегда были технологическим и боевым вызовом для всего мира. Эти машины олицетворяют не только мощь, но и огромную школу инженерной мысли, которая продолжается и сегодня.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.