Путь через Астрахань: как создаются новые торговые горизонты с Афганистаном

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с делегацией Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Нуриддиным Азизи.
Во время встречи стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества. Игорь Бабушкин подчеркнул, что Астрахань — одна из важнейших геостратегических территорий России на Каспии и ключевой узел Международного транспортного коридора "Север — Юг".
Было отмечено, что область обладает значительными логистическими возможностями для транзита товаров между Россией, Афганистаном и странами Юго-Восточной Азии, особенно через маршрут, проходящий через Астрахань и Туркменистан.
Вице-губернатор и председатель правительства региона Денис Афанасьев отметил, что объем текущей взаимной торговли пока мал, но Астрахань готова поставлять сельскохозяйственную продукцию — рис, муку, баранину — а также консервы и промышленные товары, такие как обувь и спецодежда.
Афганская сторона попросила предоставить номенклатуру товаров, произведенных в Астраханской области и России в целом, чтобы определить возможные интересы и перспективные позиции на афганском рынке, пишет a24.press.
Маршру́т (через нем. Мarschroute, от фр. marche — «ход» и route — «дорога») — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров (или координат), с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.
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