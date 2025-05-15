Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не красит, а лишь подчёркивает возраст — косметика для женщин старше 50: что убрать из косметички?
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Проще не бывает: рецепт теста для выпечки, который вам точно пригодится. Бонус — 5 аппетитных начинок
10 пляжей, которые вы обязаны увидеть: гармония и красота на берегу
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Путь через Астрахань: как создаются новые торговые горизонты с Афганистаном
Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться
Вопреки годам: 80-летний профессор показывает молодежи, как надо тренироваться

Микробиолог из Бразилии изменила мировой сельхозрынок с помощью одного нового метода — открытие века

2:01
Экономика

Вся большая часть мирового сельского хозяйства зависит от азотных удобрений, которые помогают значительно увеличить урожай, однако эти продукты вызывают выбросы парниковых газов и загрязнение водных источников.

Кукурузное поле
Фото: Freepik by wirestock
Кукурузное поле

Бразильский микробиолог Марианджела Хунгрия нашла решение — добывать азот непосредственно из почвы. Её открытия, которые произвели революцию в сельском хозяйстве Бразилии, принесли ей Всемирную продовольственную премию 2025 года, сообщает агентство Associated Press.

После 40 лет работы она выразила удивление и благодарность за признание, подчеркнув, что ранее многие сомневались в её подходе, считая его маловероятным и связанным с химикатами. Награда, учреждённая в 1986 году американским агрономом Норманом Борлоугом, включает приз в размере 500 000 долларов, который она получит после церемонии в октябре в Нью-Йорке, штат Айова.

Это признание — награда за многолетние труды по развитию биологической фиксации азота: бактерии в почве помогают растениям получать азот естественным путём, что позволяет снизить использование синтетических удобрений. Вначале фермеры по всему миру неохотно меняли свои привычки, но настойчивость Марианджелы помогла убедить индустрию.

Благодаря её работе Бразилия стала крупнейшим в мире производителем сои, опередив США и Аргентину. Председатель комиссии лауреатов отметил её "выдающиеся достижения", которые изменили сельское хозяйство Южной Америки. В то же время, она подчеркнула, что её метод помогает сохранять сельскохозяйственные земли и уменьшает уничтожение лесов Амазонки, акцентируя, что правильное управление культурой почвы способствует её обогащению азотом и улучшению её здоровья, пишет ouest-france.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий
Новости спорта
Лучше, чем скандинавская ходьба: этот спорт помогает людям 60+ похудеть без особых усилий Аудио 
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Красота и стиль
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают Аудио 
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики
Домашние животные
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики Аудио 
Популярное
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов

Медведи в Йеллоустоуне вдруг замерли, уставившись в центр кальдеры. Учёные уверены: Земля под ними действительно «шевелится» — и вот почему.

Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Электровелосипеды устарели: в городах начинают доминировать другие колёса
Не поливайте томаты водой — этот способ даст вам урожай, о котором все мечтают
Сначала сместили ось Земли, теперь добрались до Татарстана: PowerChina строит мегапроект в Казани
Гастроли театра абсурда из Киева. Мир увидел истинное лицо украинской дипломатии Дмитрий Плотников Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер
Почему отечественные моторы не умирают, а переходят в режим вечной капиталки
Бюджетная закуска, которую можно подать как в ресторане
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Секрет омоложения фиалки, который знают только опытные цветоводы
Последние материалы
Проще не бывает: рецепт теста для выпечки, который вам точно пригодится. Бонус — 5 аппетитных начинок
10 пляжей, которые вы обязаны увидеть: гармония и красота на берегу
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Путь через Астрахань: как создаются новые торговые горизонты с Афганистаном
Жжёт, чешется, высыпает? Это не аллергия, а потница — и вот как с ней справиться
Вопреки годам: 80-летний профессор показывает молодежи, как надо тренироваться
Дженнифер Лопес получила травму лица во время репетиции шоу
Клещи, пена и немного безумия: 4 факта о ежах, которые кажутся шуткой
Это дерево спасёт от сырости и украсит сад — но не всем оно подойдёт
Лучшие удобрения для полива лука: что нужно знать садоводу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.