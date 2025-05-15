Микробиолог из Бразилии изменила мировой сельхозрынок с помощью одного нового метода — открытие века

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вся большая часть мирового сельского хозяйства зависит от азотных удобрений, которые помогают значительно увеличить урожай, однако эти продукты вызывают выбросы парниковых газов и загрязнение водных источников.

Фото: Freepik by wirestock Кукурузное поле

Бразильский микробиолог Марианджела Хунгрия нашла решение — добывать азот непосредственно из почвы. Её открытия, которые произвели революцию в сельском хозяйстве Бразилии, принесли ей Всемирную продовольственную премию 2025 года, сообщает агентство Associated Press.

После 40 лет работы она выразила удивление и благодарность за признание, подчеркнув, что ранее многие сомневались в её подходе, считая его маловероятным и связанным с химикатами. Награда, учреждённая в 1986 году американским агрономом Норманом Борлоугом, включает приз в размере 500 000 долларов, который она получит после церемонии в октябре в Нью-Йорке, штат Айова.

Это признание — награда за многолетние труды по развитию биологической фиксации азота: бактерии в почве помогают растениям получать азот естественным путём, что позволяет снизить использование синтетических удобрений. Вначале фермеры по всему миру неохотно меняли свои привычки, но настойчивость Марианджелы помогла убедить индустрию.

Благодаря её работе Бразилия стала крупнейшим в мире производителем сои, опередив США и Аргентину. Председатель комиссии лауреатов отметил её "выдающиеся достижения", которые изменили сельское хозяйство Южной Америки. В то же время, она подчеркнула, что её метод помогает сохранять сельскохозяйственные земли и уменьшает уничтожение лесов Амазонки, акцентируя, что правильное управление культурой почвы способствует её обогащению азотом и улучшению её здоровья, пишет ouest-france.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.





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