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Будущее микроэлектроники: что скрывает проект Campus Sic на Сицилии

1:59
Экономика

На Сицилии (Италия) создается первый интегрированный завод в Европе под названием "Campus Sic”, который сможет выполнять все этапы производства полупроводников.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Этот проект стал результатом подписания контракта между Министерством предприятий и производства Italy и компанией STMicroelectronics, с макси-промышленными инвестициями. Общая сумма инвестиций превышает 5 миллиардов евро, из которых более 2 миллиардов евро — государственная поддержка через льготные программы, такие как фонд инноваций Mimit и региональные ресурсы Fesr Sicilia.

Проект предусматривает развитие площадки в Катании и строительство нового завода по производству силовых устройств из карбида кремния диаметром 200 мм. Важно отметить, что это станет первым в Европе интегрированным заводом, способным объединить все этапы производства — от сырья до готовых изделий, что делает его уникальным и стратегически значимым. Европейская комиссия уже одобрила этот проект как инвестицию особой стратегической важности в рамках "Закона о чипах", который нацелен на удвоение производства полупроводников в Европе к 2030 году и снижение зависимости ЕС от импортных поставок.

В рамках реализации проекта планируется создание около 3 тысяч новых рабочих мест на Сицилии, из которых примерно 1240 — для высококвалифицированных специалистов, а также участие 135 поставщиков. Завершение программы запланировано на декабрь 2032 года с возможностью продления еще на 18 месяцев, при этом компания обязуется сотрудничать с исследовательскими центрами и университетами, создавая новую академию по микроэлектронике и развивая навыки специалистов, передает ouest-france.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Включает в себя одноимённый остров, а также прилегающие к нему Липарские, Эгадские, Пантеллерия, Устика и Пелагские острова.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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