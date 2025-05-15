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238 тонн электронных отходов: опасная находка в порту Бангкока вскрыла международную проблему

1:46
Экономика

Власти Таиланда сообщили о конфискации в порту Бангкока 238 тонн нелегальных электронных отходов из США.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Это одна из крупнейших партий, обнаруженных в этом году. Отходы прибыли в 10 больших контейнерах, которые заявляли как металлический лом, однако экспертиза выявила, что внутри были печатные платы, смешанные с металлическими отходами. Обнаружение произошло в ходе выборочной проверки, сообщил директор таможенного департамента Тирадж Атанаванич.

В отчете ООН за прошлый год говорится, что глобальный объем электронных отходов продолжает расти: в 2022 году их было около 62 миллионов тонн, а к 2030 году будет 82 миллиона тонн. Лишь 22% отходов в 2022 году были надлежащим образом переработаны, а к концу десятилетия ожидается снижение этого показателя до 20%, что связано с ростом потребления, коротким сроком службы устройств и недостаточной инфраструктурой переработки.

Тирадж отметил, что власти Таиланда планируют предъявить обвинения, в том числе за ложную декларацию товаров, нелегальный ввоз отходов и планирование их возврата в страну происхождения. По его словам, такие товары вредят окружающей среде и представляют угрозу для здоровья людей, особенно для сообществ рядом с перерабатывающими предприятиями, которые могут использовать опасные методы утилизации, такие как сжигание пластика. Электронные отходы содержат вредные вещества — свинец, ртуть, кадмий и другие токсины, передает apnews.

Уточнения

Конфискация (лат. confiscatio «отобрание в казну» ← con- «вместе; полнота» + fiscus «корзина; касса, казна, финансы») — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью лица, под различными предлогами: в качестве санкции за преступление либо за административное или гражданское правонарушение и прочее.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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