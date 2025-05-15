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210 самолётов для Qatar Airways: Катар запускает амбициозный проект с Boeing

1:54
Экономика

В среду Boeing и Qatar Airways объявили о заключении крупнейшей в истории сделки по поставке широкофюзеляжных самолетов.

Завод Боинг
Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завод Боинг

В рамках соглашения ближневосточная авиакомпания приобретет до 210 самолетов, что станет рекордным заказом для Boeing.

Этот заказ включает 130 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 30 Boeing 777-9, а также опционы на ещё 50 машин. Кроме того, Qatar Airways подписала контракт с GE Aerospace на поставку свыше 400 двигателей для самолетов Boeing, что является крупнейшей сделкой такого рода в истории GE.

Подписание произошло во время государственного визита президента  США Дональда Трампа к эмиру Катара в рамках его турне по Ближнему Востоку. Генеральный директор Boeing Келли Ортберг отметил, что это важный шаг для Qatar Airways в обновлении парка современных, эффективных самолетов, отвечающих высоким требованиям.

Генеральный директор Qatar Airways Бадра Мохаммед Аль-Мир подчеркнул, что обновление парка позволит авиакомпании справляться с высоким спросом и обеспечить бесперебойные авиасообщения по всему миру. 

Стоимость сделки по оценкам Белого дома составляет около 96 миллиардов долларов и, по заявлению Трампа, создаст более миллиона рабочих мест в США, из которых около 400 000 — в самой Boeing. Внутри компании уже работают около 170 000 человек.

Это крупнейший заказ на самолеты в истории Boeing, и он может помочь компании компенсировать финансовые трудности последних лет. Сделка также предполагает сборку новых самолетов на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина), передает CNBC.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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