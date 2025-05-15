210 самолётов для Qatar Airways: Катар запускает амбициозный проект с Boeing

В среду Boeing и Qatar Airways объявили о заключении крупнейшей в истории сделки по поставке широкофюзеляжных самолетов.
В рамках соглашения ближневосточная авиакомпания приобретет до 210 самолетов, что станет рекордным заказом для Boeing.
Этот заказ включает 130 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 30 Boeing 777-9, а также опционы на ещё 50 машин. Кроме того, Qatar Airways подписала контракт с GE Aerospace на поставку свыше 400 двигателей для самолетов Boeing, что является крупнейшей сделкой такого рода в истории GE.
Подписание произошло во время государственного визита президента США Дональда Трампа к эмиру Катара в рамках его турне по Ближнему Востоку. Генеральный директор Boeing Келли Ортберг отметил, что это важный шаг для Qatar Airways в обновлении парка современных, эффективных самолетов, отвечающих высоким требованиям.
Генеральный директор Qatar Airways Бадра Мохаммед Аль-Мир подчеркнул, что обновление парка позволит авиакомпании справляться с высоким спросом и обеспечить бесперебойные авиасообщения по всему миру.
Стоимость сделки по оценкам Белого дома составляет около 96 миллиардов долларов и, по заявлению Трампа, создаст более миллиона рабочих мест в США, из которых около 400 000 — в самой Boeing. Внутри компании уже работают около 170 000 человек.
Это крупнейший заказ на самолеты в истории Boeing, и он может помочь компании компенсировать финансовые трудности последних лет. Сделка также предполагает сборку новых самолетов на заводе в Чарльстоне (Южная Каролина), передает CNBC.
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