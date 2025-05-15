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Конфликт брендов: Oppo потеряла шанс использовать торговую марку Reno во Франции

1:50
Экономика

Недавно завершилась борьба между Renault и китайским производителем смартфонов Oppo за использование торговой марки Reno.

Молоток в зале суда
Фото: Flickr by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток в зале суда

Французский институт промышленной собственности принял решение в пользу Renault, запретив Oppo использовать имя Reno для своих телефонов во Франции.

История началась в 2019 году, когда Oppo выпустила смартфоны серии Reno. Позже Renault использовала это же название для своего голосового помощника в электромобилях R4 и R5. Однако Renault зарегистрировала название только в 2022 году, что произошло с опозданием — через три года после появления Oppo.

Вопрос усложняется тем, что современные производители телекоммуникационного оборудования все больше вовлечены в развитие электромобилей. Xiaomi уже выпускает электромобиль SU7, Huawei активно работает в автомобильной сфере, а Oppo разрабатывает автомобиль для индийского рынка.

Для Oppo это важная неудача. Бренд покинул французский рынок в 2023 году, но с июня прошлого года он пытается вернуться во Францию и Великобританию. Однако по решению французских властей они не смогут использовать название Reno для своих устройств во Франции, так как название ассоциируется исключительно с Renault.

Компания Oppo намерена обжаловать решение и продолжает продавать смартфоны серии Reno. Обе стороны выражают готовность к переговорным решениям, и китайский бренд намекает на возможность поиска внесудебных решений.

Для Renault это только начало. В будущем компания намерена защищать это имя в других странах, поскольку решение касается только Франции, пишет frandroid.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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