Когда цифры врут: в Греции нашли способ рисовать рост экономики без денег

Иногда реальность кажется пародией. Представьте себе: компании, давно признанные банкротами, вдруг оказываются в числе крупнейших инвесторов в экономику страны. Именно такую картину нарисовало греческое издание Kathimerini, ссылаясь на свежий отчёт о прямых иностранных инвестициях.
В списке "лидеров" — Folli Follie и Moustakas, фирмы, которые давно стали символами финансового краха. Однако по данным отчёта, они внезапно стали источниками… многомиллионных инвестиций. Как такое возможно?
Разгадка в методике подсчёта. Отчёт включает в себя все внутригрупповые финансовые транзакции, независимо от их реального экономического эффекта. Получается, даже если деньги просто перекидываются между подразделениями компании, это засчитывается как инвестиция. Итог — искажённая картина.
Эксперты уже выразили недоумение.
"Как можно называть "иностранной инвестицией" перевод денег между счетами одной и той же компании?" — резонно спрашивают экономисты.
Похожая ситуация была и в прошлом году: лидером по объёму иностранных вложений оказалась энергетическая компания Public Power Corporation (PPC), которая просто выкупила свои же долги. Та же логика: движение средств — это уже инвестиция, даже если экономической пользы от него нет.
Проблема в том, что такие данные попадают в политическую повестку. Цифры используются как доказательство успеха экономической политики, хотя на деле они не отражают реального интереса инвесторов к стране.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
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