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Когда цифры врут: в Греции нашли способ рисовать рост экономики без денег

1:47
Экономика

Иногда реальность кажется пародией. Представьте себе: компании, давно признанные банкротами, вдруг оказываются в числе крупнейших инвесторов в экономику страны. Именно такую картину нарисовало греческое издание Kathimerini, ссылаясь на свежий отчёт о прямых иностранных инвестициях.

Ано Долиана, Аркадия, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Αρκάς, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ано Долиана, Аркадия, Греция

В списке "лидеров" — Folli Follie и Moustakas, фирмы, которые давно стали символами финансового краха. Однако по данным отчёта, они внезапно стали источниками… многомиллионных инвестиций. Как такое возможно?

Иллюзия цифр: как считается инвестиция

Разгадка в методике подсчёта. Отчёт включает в себя все внутригрупповые финансовые транзакции, независимо от их реального экономического эффекта. Получается, даже если деньги просто перекидываются между подразделениями компании, это засчитывается как инвестиция. Итог — искажённая картина.

Вопросы к логике

Эксперты уже выразили недоумение.

"Как можно называть "иностранной инвестицией" перевод денег между счетами одной и той же компании?" — резонно спрашивают экономисты.

История повторяется

Похожая ситуация была и в прошлом году: лидером по объёму иностранных вложений оказалась энергетическая компания Public Power Corporation (PPC), которая просто выкупила свои же долги. Та же логика: движение средств — это уже инвестиция, даже если экономической пользы от него нет.

Проблема в том, что такие данные попадают в политическую повестку. Цифры используются как доказательство успеха экономической политики, хотя на деле они не отражают реального интереса инвесторов к стране.

Уточнения

Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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