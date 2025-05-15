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Астана и Лекарство из мусора: как отходы превращают в полезные препараты

2:11
Экономика

Вы открываете окно утром, чтобы вдохнуть свежий воздух, а вместо этого — густой запах дыма. И это не промышленная зона, а самый центр Астаны. В районе Шубар до сих пор отапливаются углём. И это в XXI веке, когда весь мир уходит в сторону чистой энергии.

Алма-Ата
Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алма-Ата

"Запах угля въедается в волосы, одежду. Приходится сразу же закрывать окно", — делится Нуржауған Муханова, жительница многоквартирного дома вблизи района Шубар.

Эта проблема — не просто неудобство, а вопрос экологии и здоровья. Осенью и зимой уровень загрязнения воздуха в Астане превышает нормы ВОЗ в 6-8 раз. Особенно страдают дети и пожилые люди.

Тем временем на окраине города, в селе Булаксай, работают современные ветряные турбины. Проект на 228 МВт обеспечивает электроэнергией целые районы. Ветряная энергия — безопасна и дешева, но у неё есть минусы: нестабильность ветра и отсутствие полноценной системы хранения энергии.

"Если ветер слишком слабый или сильный — турбина отключается. Весной на лопастях образуется лёд, что тоже мешает работе", — объясняет инженер Мадигазы Амиров.

Но дело не только в технологиях. Казахстану не хватает кадров, литературы и системной поддержки. Многие знания — на английском или китайском, и только единичные вузы преподают предметы о возобновляемой энергетике.

Учёные из Назарбаев Университета уже делают лекарства и биополимеры из аграрных отходов. Это не просто вторичная переработка — это реальное импортозамещение и экологическая альтернатива нефти.

"Мы разработали натуральное средство от давления без синтетики. Оно создано на основе биомассы и уже прошло проверку состава", — делится профессор Нуршат Нуражи.

Мир движется вперёд: водород, ветер, солнце. А Казахстан по-прежнему топит углём в столице. Так может пора и нам вдохнуть полной грудью.

Уточнения

Астана́ (каз., дословно — "столица"; ранее Акмо́линск, Целиногра́д, Акмола́, Нур-Султа́н) — столица Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Биома́сса (или вес биомате́рии) — совокупная масса растительных, животных и прочих организмов, присутствующих в экосистеме (биогеоценозе) определённого размера или уровня.

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Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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