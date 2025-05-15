Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что "Промтрансбанк", который недавно был лишен лицензии, прошел процедуру ликвидации.
После этого за возмещением вкладов обратилось около 10 тысяч человек, из которых уже выплачено 4,5 млрд рублей — это примерно 80% всех вкладчиков, сообщает mkset.ru.
Напоминаем, 15 апреля Банк России отобрал у "Промтрансбанка" лицензию из-за серьезных нарушений, выявленных в ходе масштабной проверки. В банке активно привлекали деньги вкладчиков, несмотря на ограничения регулятора, а также часто нарушали законы, касающиеся доходов, полученных преступным путем.
Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.
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