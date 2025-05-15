Ликвидация Промтрансбанка открыла ящик Пандоры! Вкладчики обратились за возмещением

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что "Промтрансбанк", который недавно был лишен лицензии, прошел процедуру ликвидации.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

После этого за возмещением вкладов обратилось около 10 тысяч человек, из которых уже выплачено 4,5 млрд рублей — это примерно 80% всех вкладчиков, сообщает mkset.ru.

Напоминаем, 15 апреля Банк России отобрал у "Промтрансбанка" лицензию из-за серьезных нарушений, выявленных в ходе масштабной проверки. В банке активно привлекали деньги вкладчиков, несмотря на ограничения регулятора, а также часто нарушали законы, касающиеся доходов, полученных преступным путем.

Уточнения

Лице́нзия (от лат. liсentia «право») — разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.



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