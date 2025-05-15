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Центробанк на страже: дропперы ограничены в переводах — почему это важно

0:58
Экономика

С 15 мая начинает действовать новый закон, ограничивающий вывод и обналичивание средств дропперами — лицами, связанными с мошенническими операциями.

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Центробанк установил лимит на переводы для тех граждан, которые числятся в базе данных Банка России о мошеннических действиях, пишет "Царьград".

Теперь для таких лиц разрешено переводить не более 100 тысяч рублей в месяц. Ограничение касается только тех, чьи имена есть в базе, которая доступна только кредитным организациям и правоохранительным органам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Если человек включен в эту базу, банки могут заблокировать его карту или онлайн-банкинг. После этого он не сможет переводить сумму свыше установленного лимита. В случае, если есть информация, переданная правоохранителями, карта и доступ к онлайн-банку должны быть заблокированы обязательно.

Уточнения

Интернет-банкинг — общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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