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Зумеры на рынке труда: что их привлекает и чего они ждут

3:06
Экономика

Людей, рожденных между 1997 и 2010 годами, принято называть зумерами.

Компания друзей
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компания друзей

Формирование их личности и системы ценностей происходило в эпоху цифровых технологий, что оказало существенное влияние на их взгляды. Представители этого поколения отличаются амбициозностью и склонностью к смене работы или сферы деятельности. Что же может привлечь их к работе и чего они ждут от жизни?

Исследование, проведенное аналитиками HeadHunter, показало, что зумеры стремятся к гармоничному сочетанию работы и личной жизни, а не к подчинению жизни работе. Для изучения комфортных условий труда для этого поколения были опрошены молодые люди до 25 лет, а также представители компаний различных масштабов.

Выяснилось, что зумеры предъявляют высокие требования к заработной плате. Так, 53% опрошенных рассчитывают на стартовый доход от 50 до 100 тысяч рублей. Около 14% молодых специалистов считают, что их заработок должен составлять не менее 100-150 тысяч рублей в месяц. При этом большинство из них либо не имеют опыта работы, либо их стаж не превышает одного года. Работодатели отмечают, что высокие зарплатные ожидания становятся проблемой в 43% случаев. При этом 46% компаний считают, что отдача от таких сотрудников недостаточна, пишет kursdela.biz.

Не менее важным фактором является атмосфера в коллективе. Зумерам необходимы современные офисы, удобный график и гибкий формат работы. Треть опрошенных готовы отказаться от работы в компании с высокой зарплатой, если их не устраивает эмоциональный климат.

Каждая вторая компания считает оптимальным предложение зумерам гибридного графика работы. Однако в реальности такую возможность предоставляют лишь каждому пятому работодателю. Для них приоритетом является сохранение качества работы. Более половины компаний готовы компенсировать недостатки профессиональным обучением и наставничеством. Еще 40% предлагают прозрачную систему оплаты труда и возможности для быстрого карьерного роста.

Некоторые компании готовы нанимать молодых людей без опыта, несмотря на распространенное мнение о необходимости трехлетнего стажа. Так, 68% опрошенных работодателей делают ставку на зумера без опыта, если видят его способность к быстрому освоению необходимых навыков. Однако это зависит от отрасли. Бизнесу рекомендуется предлагать привлекательные условия по зарплате, адаптации и программам развития. Гибкие условия работы также будут преимуществом. Если это невозможно, следует делать акцент на других мерах поддержки, таких как бонусы к зарплате и корпоративные мероприятия.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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