Налоговый вычет в 2025 году: что важно знать при подаче декларации

Налоговые резиденты РФ, получающие официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ, вправе претендовать на налоговый вычет.
Сегодня государство предоставляет удобные онлайн-сервисы для быстрого оформления вычета без личного посещения налоговой инспекции. Это можно сделать через мобильное приложение "Налоги ФЛ" или на сайте ФНС России в личном кабинете налогоплательщика (www.nalog.gov.ru).
Однако следует быть внимательным, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к возникновению задолженности. Важно помнить, что согласно Налоговому кодексу РФ, декларация по НДФЛ, в которой заявлен налоговый вычет, подлежит камеральной проверке налоговыми органами в течение трех месяцев с момента ее подачи. В течение этого периода налоговая служба проводит проверку достоверности и полноты информации, представленной налогоплательщиком в декларации, сообщает ИА "Пенза-Пресс".
Несмотря на установленный трехмесячный срок, налоговый орган вправе завершить проверку раньше, что на практике часто и происходит.
В упрощенном порядке налоговые вычеты предоставляются для компенсации затрат на:
Дополнительно, начиная с 2025 года и распространяясь на расходы, произведенные с начала 2024 года, в упрощенном порядке можно будет оформить следующие социальные налоговые вычеты:
Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, на данный момент в Российской Федерации существуют 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.
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