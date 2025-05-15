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Налоговый вычет в 2025 году: что важно знать при подаче декларации

2:32
Экономика

Налоговые резиденты РФ, получающие официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ, вправе претендовать на налоговый вычет.

налоговый вычет
Фото: freepik.com is licensed under public domain
налоговый вычет

Сегодня государство предоставляет удобные онлайн-сервисы для быстрого оформления вычета без личного посещения налоговой инспекции. Это можно сделать через мобильное приложение "Налоги ФЛ" или на сайте ФНС России в личном кабинете налогоплательщика (www.nalog.gov.ru).

Однако следует быть внимательным, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к возникновению задолженности. Важно помнить, что согласно Налоговому кодексу РФ, декларация по НДФЛ, в которой заявлен налоговый вычет, подлежит камеральной проверке налоговыми органами в течение трех месяцев с момента ее подачи. В течение этого периода налоговая служба проводит проверку достоверности и полноты информации, представленной налогоплательщиком в декларации, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Несмотря на установленный трехмесячный срок, налоговый орган вправе завершить проверку раньше, что на практике часто и происходит.

В упрощенном порядке налоговые вычеты предоставляются для компенсации затрат на:

  • Приобретение или возведение жилой недвижимости.
  • Выплату процентов по ипотечному кредиту.
  • Взносы в негосударственные пенсионные фонды, добровольные пенсионные отчисления и формирование накопительной пенсии.
  • Оплату страхования жизни и полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).
  • Пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) личными средствами.
  • Прибыль, полученную от операций на ИИС.

Дополнительно, начиная с 2025 года и распространяясь на расходы, произведенные с начала 2024 года, в упрощенном порядке можно будет оформить следующие социальные налоговые вычеты:

  • На сумму, уплаченную за медицинское обслуживание.
  • На сумму, потраченную на образовательные услуги.
  • На сумму страховых взносов по договорам добровольного личного страхования.
  • На сумму пенсионных взносов, внесенных по договорам добровольного пенсионного страхования.
  • На сумму страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни.
  • На сумму, уплаченную за занятия спортом и оздоровительные процедуры.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, на данный момент в Российской Федерации существуют 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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