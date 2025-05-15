Налоговый вычет в 2025 году: что важно знать при подаче декларации

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Налоговые резиденты РФ, получающие официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ, вправе претендовать на налоговый вычет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain налоговый вычет

Сегодня государство предоставляет удобные онлайн-сервисы для быстрого оформления вычета без личного посещения налоговой инспекции. Это можно сделать через мобильное приложение "Налоги ФЛ" или на сайте ФНС России в личном кабинете налогоплательщика (www.nalog.gov.ru).

Однако следует быть внимательным, чтобы избежать ошибок, которые могут привести к возникновению задолженности. Важно помнить, что согласно Налоговому кодексу РФ, декларация по НДФЛ, в которой заявлен налоговый вычет, подлежит камеральной проверке налоговыми органами в течение трех месяцев с момента ее подачи. В течение этого периода налоговая служба проводит проверку достоверности и полноты информации, представленной налогоплательщиком в декларации, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Несмотря на установленный трехмесячный срок, налоговый орган вправе завершить проверку раньше, что на практике часто и происходит.

В упрощенном порядке налоговые вычеты предоставляются для компенсации затрат на:

Приобретение или возведение жилой недвижимости.

Выплату процентов по ипотечному кредиту.

Взносы в негосударственные пенсионные фонды, добровольные пенсионные отчисления и формирование накопительной пенсии.

Оплату страхования жизни и полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).

Пополнение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) личными средствами.

Прибыль, полученную от операций на ИИС.

Дополнительно, начиная с 2025 года и распространяясь на расходы, произведенные с начала 2024 года, в упрощенном порядке можно будет оформить следующие социальные налоговые вычеты:

На сумму, уплаченную за медицинское обслуживание.

На сумму, потраченную на образовательные услуги.

На сумму страховых взносов по договорам добровольного личного страхования.

На сумму пенсионных взносов, внесенных по договорам добровольного пенсионного страхования.

На сумму страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни.

На сумму, уплаченную за занятия спортом и оздоровительные процедуры.

Уточнения

Нало́говый вы́чет — это сумма, на которую уменьшается налоговая база, либо возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в установленных законом случаях. Налоговые вычеты определяются законодательно и рассчитываются согласно условиям применения. К примеру, по налогу на доходы физических лиц, на данный момент в Российской Федерации существуют 5 видов налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные.





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