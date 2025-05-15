Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве откроется Центральный музей российского казачества. Какие уникальные экспозиции ждут посетителей
Блогерша Самойлова оказалась в больнице: плюс ещё один страх в мою копилку
Пахнут детством и жарятся за 5 минут: творожные колобки, от которых не оторваться
Когда пора остановиться: признаки депрессии, которые нельзя игнорировать
Яна Поплавская резко ответила Хаматовой: зачем она России?
Кошка выбрала его с первого взгляда: какие люди нравятся пушистым
Всё пожрал проклятый долгоносик: как избавить смородину от ненавистного клеща
Самая неожиданная разница между котом и кошкой — не в шерсти
Роскошь села. Социальная и культурная роль мопедов в жизни советских людей

Банки начнут проверять переводы за репетиторов и детские кружки

2:53
Экономика

Российские банки усилят контроль за операциями с социальными выплатами — особенно за теми, что могут быть похожи на схемы обналичивания. Это следует из обновлённого положения Центробанка (375-П).

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Под особый надзор попадут переводы с использованием материнского капитала, пособий на детей, средств на жильё, а также выплаты участникам СВО и их семьям. Если транзакция покажется банку подозрительной, в будущем он может заблокировать подобные переводы и потребовать дополнительные документы.

Что именно будет под подозрением

Теперь рискованными сочтут не только крупные переводы, но даже вполне бытовые операции — например, оплату репетиторов или переводы в торговые точки без терминалов. Также под внимание попадут мелкие, но регулярные P2P-переводы между физлицами, особенно если они происходят между разными банками.

По словам экспертов, банки будут отслеживать всю цепочку движения средств. Если деньги от соцвыплат попадут на счёт посредника, связанного с теневыми схемами, претензии могут быть ко всем участникам цепочки, даже если перевод был случайным, пишут "Известия".

Уже сейчас многие сталкиваются с блокировками

Сейчас 30-40% пользователей получают запросы от банков на документы или сталкиваются с временной заморозкой операций, утверждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. После весны 2024 года число таких случаев резко выросло.

Даже продажа вещей на онлайн-платформах или оплата услуг репетитора может вызвать подозрение — особенно если это происходит часто.

Совет от экспертов: используйте один банк и счёт для получения и траты пособий, избегайте частых переводов между физлицами.

Почему ЦБ усиливает контроль

По мнению регулятора, в последние годы выросло число схем обналичивания госвыплат — особенно маткапитала и компенсаций бойцам СВО. Часто деньги выводятся через псевдопокупки, фиктивное обучение, вложения в "образовательные программы" и даже приобретение автомобиля.

Также под наблюдение попадут медицинские и образовательные учреждения, которые получают субсидии, гранты и иные формы господдержки. Если средства уходят "налево" — это тоже будет отслеживаться.

Что грозит добросовестным получателям

Если операция вызывает подозрения, банк может её приостановить до получения подтверждающих документов. В случае отказа — возможна заморозка счёта. Однако если клиент может объяснить цель перевода, блокировка снимается.

Главное — быть готовыми к бюрократии и документальному подтверждению каждой нетипичной транзакции.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики
Домашние животные
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики Аудио 
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов
Домашние животные
Они замирают и смотрят вглубь земли: почему поведение медведей пугает геологов Аудио 
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Наука и техника
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Прогноз по переговорам в Стамбуле 2.0: Украина разочарует всех Любовь Степушова Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным Сергей Лебедев
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Секрет стройности Кейт Миддлтон: вот что она ест на завтрак каждый день
Последние материалы
Диетстол №5: что означали эти номера в санаториях и больницах?
Тихие убийцы на подоконнике — эти цветы незаметно портят ваше самочувствие
Не оставляйте участок пустым: что лучше всего растёт после картофеля
Супермен возвращается: что скрывается за новым трейлером от Джеймса Ганна?
Прогноз по переговорам в Стамбуле 2.0: Украина разочарует всех
Вечернее совещание в Кремле: что решали перед встречей с Украиной
Железные дороги СССР. Как работал проводник в советском поезде
Вера на передовой: как священник и имам меняют жизни бойцов в спецназе Ахмат МО РФ
Защита от старения начинается с утра: 5 средств, которые работают
Ты не ленивый, ты просто делаешь голубцы умнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.