Банки начнут проверять переводы за репетиторов и детские кружки

2:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские банки усилят контроль за операциями с социальными выплатами — особенно за теми, что могут быть похожи на схемы обналичивания. Это следует из обновлённого положения Центробанка (375-П).

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Денежный перевод

Под особый надзор попадут переводы с использованием материнского капитала, пособий на детей, средств на жильё, а также выплаты участникам СВО и их семьям. Если транзакция покажется банку подозрительной, в будущем он может заблокировать подобные переводы и потребовать дополнительные документы.

Что именно будет под подозрением

Теперь рискованными сочтут не только крупные переводы, но даже вполне бытовые операции — например, оплату репетиторов или переводы в торговые точки без терминалов. Также под внимание попадут мелкие, но регулярные P2P-переводы между физлицами, особенно если они происходят между разными банками.

По словам экспертов, банки будут отслеживать всю цепочку движения средств. Если деньги от соцвыплат попадут на счёт посредника, связанного с теневыми схемами, претензии могут быть ко всем участникам цепочки, даже если перевод был случайным, пишут "Известия".

Уже сейчас многие сталкиваются с блокировками

Сейчас 30-40% пользователей получают запросы от банков на документы или сталкиваются с временной заморозкой операций, утверждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. После весны 2024 года число таких случаев резко выросло.

Даже продажа вещей на онлайн-платформах или оплата услуг репетитора может вызвать подозрение — особенно если это происходит часто.

Совет от экспертов: используйте один банк и счёт для получения и траты пособий, избегайте частых переводов между физлицами.

Почему ЦБ усиливает контроль

По мнению регулятора, в последние годы выросло число схем обналичивания госвыплат — особенно маткапитала и компенсаций бойцам СВО. Часто деньги выводятся через псевдопокупки, фиктивное обучение, вложения в "образовательные программы" и даже приобретение автомобиля.

Также под наблюдение попадут медицинские и образовательные учреждения, которые получают субсидии, гранты и иные формы господдержки. Если средства уходят "налево" — это тоже будет отслеживаться.

Что грозит добросовестным получателям

Если операция вызывает подозрения, банк может её приостановить до получения подтверждающих документов. В случае отказа — возможна заморозка счёта. Однако если клиент может объяснить цель перевода, блокировка снимается.

Главное — быть готовыми к бюрократии и документальному подтверждению каждой нетипичной транзакции.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.



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