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Китятина на столе: чем она уникальна и почему её едят только на Чукотке

Экономика

На Чукотке морские охотники добыли первого серого кита.

киты
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
киты

Об этом сообщает ИА "Чукотка". Чукотка — единственный регион России, где разрешен некоммерческий промысел китов. Известно также, что охота на морских млекопитающих запрещена практически во всем мире. В промышленных масштабах добыча ведется только в Японии, Норвегии и Исландии.

В январе 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает промышленный вылов китов, дельфинов и других китообразных. Однако общинам коренных малочисленных народов Чукотки выделяются квоты на вылов. В этом году им разрешен вылов 134 китов — 132 серых и 2 гренландских. В соцсетях пользователи пишут, что по вкусу китятина напоминает жирную телятину и скумбрию.

Редакция Pravda. Ru попросила Балашова Валентина, председателя правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, рассказать, почему до сих пор государством выделяются квоты, нельзя ли заменить мясо кита свининой, говядиной, рыбой и т. д.

По словам эксперта, за последние 34 года права малочисленных народов Крайнего Севера и Дальнего Востока в России постоянно защищаются. Закон о правах коренных народов был одним из первых в СССР, поэтому охрана их традиционной деятельности (охота и рыбалка) является приоритетом и в современной России.

Как представитель рыбной отрасли, Балашов заверил, что разрешение на добычу китов коренными народами, например, на Чукотке, не представляет угрозы для запасов водных биоресурсов.

Поддержка традиционного уклада малочисленных народов северных регионов практикуется во всем цивилизованном мире, например, в Канаде, Гренландии, на Аляске. Вся история, например, показанная в советском фильме "Начальник Чукотки", рассказывает о том, что коренные народы давно так жили: разводили оленей, ловили рыбу, охотились на китов. Современная цивилизация продолжает поддерживать эти традиции. А сложностей с поставками мяса на Чукотку нет, отметил собеседник.

Справка. Частью 2 статьи 256 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу морских млекопитающих. Продажа китятины на территории России запрещена.

Уточнения

Гренландский кит или полярный кит (лат. Balaena mysticetus), — морское млекопитающее парвотряда усатых китов. Единственный вид рода гренландских китов (Balaena). Гренландский кит, обитает в полярных районах Северного полушария. Максимальная длина: самки — до 22 м , самцы — 18 м; масса взрослого животного — от 75 до 100 т и даже 150 т.

Серый кит или калифорнийский кит (лат. Eschrichtius robustus), — морское млекопитающее из парвотряда усатых китов. Длина тела взрослых серых китов: у самок 12—15 м, у самцов 11—14,6 м. Масса 15—35 т.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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