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Более 70 тыс. за стиль: как арендаторы создают уют в съёмных квартирах

1:06
Экономика

Исследование показало, что британские арендаторы расходуют почти 700 фунтов стерлингов (более 74 тыс. рублей) на "съемный" декор.

Интерьер спальни
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Интерьер спальни

Они используют самоклеящуюся плитку, крючки для растений, съемные обои и складывающиеся ширмы, создавая индивидуальный стиль в домах, предназначенных под аренду..

Многие также устанавливают беспроводные настенные светильники и умное освещение — 14% от них уже оснастили свои дома такими технологиями, а 23% используют умные лампы. Более того, около 70% арендаторов внесли изменения для персонализации своих квартир, а 86% считают, что их вложения того стоят.

Не только ради внешнего вида — 28% также заботятся о энергоэффективности. Некоторые установили умные счётчики (38%), заменили бытовую технику на энергоэффективную (31%) и выбирают поставщиков энергии исходя из экологических критериев (22%), пишет The Sun.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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