Креветки под запретом: когда ограничения на их лов вступят в силу

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ограничения на добычу креветок в Дальневосточном бассейне введены приказом Минсельхоза от 22 апреля 2025 года № 274, который вступит в силу с 26 мая.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареные креветки

Согласно документу, до конца года закроется лов гребенчатой и северной креветок в определенных районах подзоны Приморье и Западно-Сахалинской области.

Для гребенчатой креветки в Приморье запрещена добыча на участке с юга — 46°00' с. ш., а с севера — 47°20' с. ш., а также в Западно-Сахалинской подзоне — с юга — 48°50' с. ш. и с севера — 50°00' с. ш., с запада — линией разграничения подзон, а с востока — береговой линией острова Сахалин. Аналогичные ограничения действуют для северной креветки: в Приморье — с юга 48°50' с. ш. и 49°00' с. ш. в Западно-Сахалинской области, также по линиям разграничения подзон и береговой линии. Время запрета на лов в научных и контрольных целях остается без изменений, согласно Fishnews.

Эти меры объясняются значительным сокращением запасов креветок в регионе.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов. Многие представители этой группы — объекты промышленного лова.





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