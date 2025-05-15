Смоленск и Минск объединяются: как новые автобусы изменят облик авиационных перевозок

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Смоленской области обсуждают возможность создания совместного предприятия с Минским автомобильным заводом (МАЗ) по производству низкопольных автобусов для аэропортов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Губернатор региона Василий Анохин отметил, что проект требует значительных инвестиций и сейчас находится на стадии обсуждения между министерствами промышленности и торговли России и Белоруссии.

Глава региона добавил, что уже проработан вопрос локализации производства, сертификации и включения этого вида транспорта в реестр Минпромторга России. Также в Смоленской области планируется построить крупный сервисный центр МАЗа, который станет логистическим хабом для обслуживания техники белорусского производителя по всей Центральной России. Этот центр объединит техническое обслуживание и предпродажную подготовку, для которого уже выделена площадка, а строительство вскоре начнется.

В сентябре 2024 года Минский автомобильный завод и правительство Смоленской области подписали соглашение о создании центра по производству и обслуживанию спецтехники МАЗа.

ОАО "Минский автомобильный завод" занимается выпуском грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепной техники, согласно "Интерфаксу".

Уточнения

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