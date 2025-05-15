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Смоленск и Минск объединяются: как новые автобусы изменят облик авиационных перевозок

1:22
Экономика

Власти Смоленской области обсуждают возможность создания совместного предприятия с Минским автомобильным заводом (МАЗ) по производству низкопольных автобусов для аэропортов.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Губернатор региона Василий Анохин отметил, что проект требует значительных инвестиций и сейчас находится на стадии обсуждения между министерствами промышленности и торговли России и Белоруссии.

Глава региона добавил, что уже проработан вопрос локализации производства, сертификации и включения этого вида транспорта в реестр Минпромторга России. Также в Смоленской области планируется построить крупный сервисный центр МАЗа, который станет логистическим хабом для обслуживания техники белорусского производителя по всей Центральной России. Этот центр объединит техническое обслуживание и предпродажную подготовку, для которого уже выделена площадка, а строительство вскоре начнется.

В сентябре 2024 года Минский автомобильный завод и правительство Смоленской области подписали соглашение о создании центра по производству и обслуживанию спецтехники МАЗа.

ОАО "Минский автомобильный завод" занимается выпуском грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и прицепной техники, согласно "Интерфаксу".

Уточнения

Реестр — информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учёта, производимых регистратором. Росреестр — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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