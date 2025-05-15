Первое подземное нефтехранилище в России: как меняется рынок добычи

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первое в России подземное нефтехранилище уже может начать работу и расположено в Красноярском крае.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Об этом сообщает "Интерфакс". Руководитель управления геологии нефти, газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева отметила, что ранее в стране таких объектов не было. Однако сейчас их необходимость объясняется последними событиями и отсутствием инфраструктуры в арктической зоне в некоторых регионах.

Планируется использовать эти хранилища для размещения нефти, чтобы не сжигать её во время опытно-промышленных работ. Первые идеи о создании подземных нефтехранилищ были озвучены в 2020 году, когда из-за снижения спроса и цен на нефть в период пандемии возникла необходимость в таких решениях.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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